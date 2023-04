En 2022, 69 personnes ont perdu la vie lors d’un accident de travail et 147 autres sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, pour un total de 216 décès liés au travail, soit 9 de plus qu’en 2021 et 43 de plus qu’en 2020.

De plus, 161 962 lésions professionnelles ont été recensées : 12 150 maladies professionnelles et 149 812 accidents du travail.

Ces données ont été publiées le vendredi 28 avril par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à l’occasion du Jour de deuil.

« Les lésions professionnelles n’affectent pas que les victimes, rappelle la Commission dans un communiqué. Elles touchent aussi leurs proches, leurs collègues et leur employeur. »

Le Jour de deuil est souligné dans plus de 70 pays à la mémoire des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

L’industrie de la construction

Selon la FTQ-Construction, 57 des 216 travailleurs décédés en 2022 oeuvraient dans l’industrie de la construction. Parmi ces 57 victimes, 13 ont eu un accident de travail et 44 sont mortes à la suite d’une maladie.

« La construction occupe le premier rang de tous les secteurs pour les maladies et les accidents, souligne le syndicat dans un communiqué. L’amiante reste la principale cause de décès des travailleurs et travailleuses de la construction. »

La FTQ-Construction espère que les changements apportés par la réforme de la Loi sur la santé et sécurité « vont changer la culture ». « L’introduction des représentants en santé et sécurité va nous permettre d’avoir plus de gens pour intervenir et parler au nom de la sécurité des travailleurs et travailleuses sur les chantiers », précise le responsable en santé et sécurité, Simon Lévesque.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ont aussi publié un communiqué pour souligner le Jour de deuil et presser le gouvernement du Québec « de protéger adéquatement les travailleurs ».

Avec des militants, les leaders syndicaux se sont rassemblés vendredi devant les bureaux du premier ministre à la mémoire des victimes.

« Le portrait ne cesse de s’aggraver parce qu’il n’y a pas de réelle prévention dans les milieux de travail, ont-ils dénoncé. En effet, c’est près de 85 % des travailleurs et des travailleuses qui n’ont pas accès à des mécanismes de prévention adéquats afin de leur permettre de prendre en charge la santé et la sécurité dans leur milieu de travail. Force est de constater que les dernières modifications législatives n’ont pas amélioré la situation. Il est temps que ça change et on ne lâchera pas le morceau ! »