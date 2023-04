Viol collectif dans un hôtel

Six ans de prison pour un accusé qui se pose en victime

Deux hommes qui ont soumis une femme à un sordide viol collectif après l’avoir raccompagnée à son hôtel pour sa « sécurité » ont écopé de peine variant entre quatre ans et demi et six ans de pénitencier. L’un des agresseurs, John Jamesley Felix, se considère même comme une « victime » dans cette affaire.