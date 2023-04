Près de 400 000 foyers sont privés d’électricité actuellement au Québec. Sur le site d’Hydro-Québec, la cause des pannes est identifiée comme un « bris d’équipement ».

Les pannes ne sont pas concentrées à un endroit, touchant de nombreux quartiers. À Montréal, 135 000 foyers sont privés de courant. Une importante partie de Rosemont, Outremont, Griffintown et Côte-Saint-Luc, notamment, n’a pas de courant. Sur la Rive-Sud, Longueuil, Brossard et Saint-Jean-sur-Richelieu sont durement touchés. Au nord de l’île, plusieurs quartiers de Laval affichent des pannes, ainsi que Terrebonne.

À Québec aussi, les pannes sont nombreuses. En fait, un foyer sur cinq de la capitale est touché par une panne, soit près de 88 000.

Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec, explique que c’est une « baisse de production » qui a touché le réseau vers midi.

« On ne sait pas encore exactement où ça s’est passé et ce qui s’est passé. Il y a une investigation qui est en cours. Les mécanismes de protection du réseau de transport d’électricité ont réagi correctement, ce qui fait en sorte que ça a entraîné des pannes. Actuellement, on est en reprise graduelle sur le réseau. »

Aucune heure n’est donnée pour le rétablissement du service d’électricité.

Les pannes ont commencé vers midi.

Plus de détails à venir.