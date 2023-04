Plusieurs municipalités étaient sur le qui-vive, dimanche dans le Grand Montréal, au moment où on prévoyait des fortes pluies pouvant atteindre 35 millimètres jusqu’à lundi matin dans la région. Environnement Canada prévient que des inondations sont possibles, surtout dans les basses terres.

« Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », a en effet prévenu l’agence fédérale dans un bulletin spécial dès le début de la journée.

Selon les prévisions actuelles, on prévoit un total de 25 à 35 millimètres de pluie sur la plupart des régions du Grand Montréal, et ce jusqu’à lundi matin. En milieu de journée, le ministère de la Sécurité publique (MSP) comptait une inondation d’ordre moyen et 14 d’ordre mineur sur le territoire québécois. Un peu plus d’une dizaine de stations hydrométriques étaient alors « en surveillance ».

À Sainte-Anne-de-Bellevue notamment, des barricades ont aussi été mises sur pied pour contenir certaines inondations mineures sur la rue. À Terrasse-Vaudreuil aussi, certaines portions de rues ont été inondées et la municipalité était sous haute surveillance. En Montérégie, la ville de Rigaud a aussi signalé des inondations.

Le porte-parole de la Sécurité civile au MSP, Joshua Ménard-Suarez, se fait toutefois rassurant. Selon lui, la « situation demeure sous contrôle », évoque-t-il en entrevue.

Les inondations qu’on vit présentement, ce sont surtout dans des secteurs récurrents, où année après année, il y en a. Ce sont des citoyens habitués pour la plupart. C’est rien de dramatique. Joshua Ménard-Suarez, porte-parole de la Sécurité civile au MSP

Prévention d’abord

Depuis quelques jours, la distribution préventive de digues de sable a été entamée dans plusieurs secteurs de Montréal, dont Sainte-Anne-de-Bellevue ou encore Pierrefonds-Roxboro.

Dimanche, la Ville de Montréal a réitéré avoir « déployé les ressources nécessaires pour optimiser la réponse en cas d’urgence ». « Nous sommes toujours en mode intervention et suivons la situation de près », a de son côté assuré la mairesse Valérie Plante, sur Twitter.

Le météorologue d’Environnement Canada, Dominic Morin, affirme que les précipitations de 25 à 35 millimètres « vont s’ajouter aux vulnérabilités déjà présentes sur les rivières ». « Sur les petites rivières du bassin versant des Outaouais, cette pluie-là va venir se jeter dans le fleuve éventuellement, ce qui risque de faire augmenter le niveau d’eau dans les prochains jours. Il faudra être vigilants », poursuit M. Morin à ce sujet.

Cela dit, « les cours d’eau sont capables d’en prendre en ce moment », rappelle M. Ménard-Suarez. « On a eu un premier pic de crus en fin de semaine dernière, mais après, les cours d’eau sont pour la plupart restés stables, ce qui fait qu’il y a encore de l’espace », détaille-t-il.

Québec surveille néanmoins « de très près » les régions de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de Montréal. « On regarde plus particulièrement le bassin versant de la rivière des Outaouais, qui est un peu plus fragile au moment où on se parle », affirme le porte-parole de la Sécurité civile.

Environnement Canada conseille aux gens qui se trouvent dans des secteurs vulnérables ou qui sont isolés « de se préparer avec au minimum une trousse d’urgence en cas de besoin ». Si la situation vient trop à risque, il vous faut « quitter votre domicile » le plus rapidement possible, poursuivent les autorités fédérales.

Vendredi, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) avait par ailleurs invité les résidents des secteurs à risque d’inondation et les intervenants impliqués à visiter sa plateforme cruesgrandmontreal.ca, un « outil additionnel développé dans le but de les aider à mieux se préparer et ainsi à réduire leurs impacts ».

L’organisme affirme que son site permet de connaître en temps réel « le niveau d’eau sur une propriété en l’absence d’ouvrage de protection ainsi que les prévisions de submersion sur un horizon de 72 heures ». « Ces informations sont disponibles pour tout secteur situé en bordure de l’un des principaux cours d’eau métropolitains, soit le fleuve Saint-Laurent/lac Saint-Louis ; la rivière des Outaouais/lac des Deux Montagnes ; ainsi que les rivières des Mille Îles, des Prairies, Richelieu, Saint-Jacques, L’Assomption et Châteauguay », indique la CMM.