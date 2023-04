Gatineau a été éprouvée par des inondations printanières majeures en 2017 et en 2019, qui ont entraîné la perte de plusieurs centaines de maisons.

(Montréal) Les crues printanières ont provoqué des inondations qui peuvent être observées mardi matin dans quelques régions du Québec.

La Presse Canadienne

La Sécurité publique du Québec rapportait des inondations significatives dans les Laurentides, à Saint-Jérôme, à Sainte-Agathe-des-Monts et à Mont-Tremblant. Une autre inondation s’est produite près des chutes Dorwin, à Rawdon, dans Lanaudière.

À Saint-Jérôme, le débit de la rivière du Nord était déjà très fort avant l’aube.

Dans la région de Montréal, des inondations mineures ont été signalées à quatre endroits sur les berges du lac des Deux-Montagnes et le long de la rivière des Mille-Îles. L’eau est aussi sortie de son lit près du lac Saint-Pierre et du lac Maskinongé, en Mauricie, près de la rivière Etchemin, à Saint-Henri-de-Lévis, et à deux endroits de la rivière des Outaouais, à Ottawa de même qu’à la Marina de Hull, à Gatineau.

Le niveau de plusieurs cours d’eau est sous surveillance des autorités. C’est notamment le cas du fleuve Saint-Laurent, dans l’ouest de l’île de Montréal. La rivière des Prairies présente un risque d’inondation élevé.

Les autorités expliquent que la fonte de la neige provoquée par les chaleurs récentes et les pluies attendues au cours des prochains jours provoquent une montée des eaux.

Cependant, la porte-parole de la Sécurité civile, Marie-Soleil Boulet-Pruneau, a déclaré lundi qu’on ne craignait pas encore d’inondation majeure.

À Gatineau, la mairesse France Bélisle a déclaré que près de 40 000 sacs de sable remplis étaient prêts à être distribués mardi matin, sur sept sites vulnérables. Des équipes ont aussi commencé à remplir des sacs de sable supplémentaires.

La Ville de Gatineau possède trois ensacheuses, pour une capacité de remplissage accrue. À ce jour, 200 000 sacs vides sont disponibles en réserve pour être ensachés, selon les autorités municipales.

La principale ville de l’Outaouais a été éprouvée par des inondations printanières majeures en 2017 et en 2019, qui ont entraîné la perte de plusieurs centaines de maisons.