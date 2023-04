Après une journée record jeudi dernier, les températures chaudes demeureront ce week-end dans la grande région de Montréal et ailleurs dans la province. Un épisode de pluie devrait toutefois ramener le thermomètre autour des normales de saison dès lundi.

« Samedi et dimanche, on parle de maximums autour d’environ 24 degrés pour Montréal. C’est chaud, mais ce n’est pas un record. En 2012, on était aux alentours de presque 30 degrés, donc il y a quand même encore une bonne différence », explique la météorologue d’Environnement Canada, Katarina Radovanovic.

Elle soutient qu’avec les journées qui se rallongent et un ciel assez dégagé, « il y a énormément d’heures d’ensoleillement, ce qui permet ultimement d’aller chercher de bonnes températures ». « Les minimums sont clairement plus hauts que la normale. Ça se suit et ça s’accumule », poursuit Mme Radovanovic.

Vendredi soir, sur Twitter, la mairesse Valérie Plante a fait valoir que « les parcs sont ouverts et accessibles pour toute la population » durant le week-end ensoleillé. « Nous vous invitons à faire preuve de vigilance, car des branches sont encore au sol dans certains secteurs à la suite du verglas », a-t-elle toutefois prévenu.

Dès lundi, la plupart des régions, surtout au sud, devraient recevoir un nouvel épisode de pluie. « Ça devrait faire en sorte qu’on retourne aux normales qui sont d’environ entre 5 et 10 degrés, pour pas mal tout le monde. On parlera alors de maximums de 10 et minimums de 2 degrés. Partout, ça va être quand même assez nuageux pour le début de la semaine », indique la météorologue.

Un sommet en presque 80 ans

Le mercure devrait d’ailleurs revenir au niveau des normales de saison pour les deux prochaines semaines, à l’exception peut-être de jeudi ou vendredi prochain, avec des températures qui pourraient monter jusqu’à 15 degrés au thermomètre.

Plus tôt cette semaine, plusieurs records de chaleur ont été battus, surtout jeudi, au Québec. À Montréal, la température a même grimpé jusqu’à 27 °C ce jour-là. Il semblait alors bien difficile de croire qu’une semaine auparavant, le sud du Québec était aux prises avec un épisode de verglas d’une rare ampleur.

Dans la métropole, la température était précisément montée à 27,9 °C jeudi, battant ainsi le record de 26,7 °C enregistré il y a près de 80 ans, soit le 13 avril 1945. Avec le facteur humidex, la température ressentie a même grimpé jusqu’à 30 degrés.

Signe que les Montréalais en ont profité pour sortir, un record quotidien de 6647 passages a été enregistré sur le Réseau express vélo (REV) Saint-Denis durant la journée de jeudi. Plus de 63 000 déplacements ont été effectués sur les axes du REV ce jour-là, presque le double par rapport à la veille.

Environnement Canada a rappelé dans la foulée que les soubresauts météorologiques sont fréquents en avril. Ils sont souvent le résultat d’une tension perpétuelle, voire d’un contraste entre l’air froid du nord, qui veut descendre, et l’air chaud des États-Unis, qui veut remonter.