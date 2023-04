« Chauffeur inc. »

Une pratique frauduleuse grandissante inquiète les camionneurs

L’industrie du camionnage implore Ottawa de tenir ses promesses pour combattre le fléau du « Chauffeur inc. ». De plus en plus fréquente, cette pratique à laquelle ont recours des entreprises de transport de marchandises consiste à engager des chauffeurs « incorporés » comme sous-traitants pour éviter de payer certaines taxes, afin d’offrir des services au rabais.