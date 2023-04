Des cas présumés d’ingérence chinoise dans la politique canadienne ont été révélés ces derniers mois, à la suite de fuites provenant de sources de sécurité. État des lieux.

La Chine a tenté de cibler des élus pour promouvoir ses intérêts aux dernières élections, s’est inquiété le SCRS, confirme-t-on dans un rapport sur la campagne électorale de 2021. Or, ces tactiques ne sont pas employées seulement en période électorale, mais bien en permanence, prévient-on dans le document rendu public.

Éclaboussé par des allégations explosives selon lesquelles il aurait conseillé à un consul de Chine de retarder la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor pour en faire bénéficier politiquement son parti, le député libéral Han Dong s’est retiré du caucus.

Les néo-démocrates ont louangé le choix du rapporteur spécial David Johnston nommé par le premier ministre Justin Trudeau pour examiner les allégations d’ingérence de la Chine dans les deux dernières élections fédérales au Canada, alors que les conservateurs et les bloquistes ont attaqué de plus belle sa crédibilité.

Les organismes visés au Québec offrent leur collaboration à la GRC

Les deux organismes soupçonnés par la Gendarmerie royale du Canada d’être des « postes de police chinois » clandestins à Montréal et à Brossard disent être étonnés de se voir ainsi ciblés. Ils assurent être prêts à collaborer avec les autorités canadiennes et maintiennent qu’ils condamnent tout comportement qui pourrait s’assimiler à du harcèlement et à de l’intimidation.