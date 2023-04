Santé Québec

Une coalition s’oppose à la réforme Dubé

(Montréal) Le Plan santé du ministre Christian Dubé et le projet de loi « mammouth » qui en découle dans le but de créer l’agence Santé Québec entraînent des changements trop rapides et trop profonds pour être mis en marche sans une véritable consultation citoyenne, dénonce la coalition « Riposte au Plan santé » qui veut « stopper la machine ».