Que faire lorsque des branches tombées d’un arbre municipal menacent d’arracher le fil électrique reliant votre maison au réseau d’Hydro-Québec ?

Pas facile d’obtenir réponse à cette question. C’est ce qu’a constaté Francine Tremblay-Quesnel, une résidante du quartier Rosemont. Le frêne se dressant devant sa maison est sérieusement endommagé depuis la tempête de pluie verglaçante de la semaine dernière et l’une de ses branches est accrochée au fil électrique, menaçant à tout moment de le rompre, ce qui risque de causer des pannes, en plus de poser des risques d’électrocution et d’incendie.

Mme Tremblay-Quesnel tente depuis plusieurs jours de trouver une solution à ce problème, sans succès.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Francine Tremblay-Quesnel

« Je suis entrée en contact avec la Ville, Hydro-Québec et les pompiers pour régler la situation, en vain. Ils se renvoient tous la balle », déplore la citoyenne.

Elle a d’abord téléphoné au 311, puisque l’arbre est en bordure de la rue, sur une portion de terrain appartenant à la Ville, mais le préposé lui a répondu que ce n’était pas du ressort des autorités municipales.

Le site web d’Hydro-Québec indique comment avertir la société d’État d’un danger potentiel concernant la végétation près des fils.

Si un arbre ou une grosse branche est tombé sur les fils qui relient le réseau à une résidence et qu’elle est privée de courant, il faut téléphoner à Hydro-Québec. Si le mât recevant les fils électriques sur la maison est endommagé, il est de la responsabilité du propriétaire de le faire réparer.

« Vous devez corriger la situation »

« Si votre résidence a de l’électricité et que le mât n’est pas endommagé, mais qu’un arbre ou des branches risquent d’endommager votre branchement, vous devez corriger la situation », indique Hydro-Québec sur son site web.

« Le fil appartient à Hydro-Québec, mais le dégagement du fil est de la responsabilité du client », précise Cendrix Bouchard, porte-parole de la société d’État. « On adresse alors les gens à des arboriculteurs. Si le fil est endommagé, on va le remplacer, mais on ne s’occupe pas de l’arbre. »

Dans tous les cas, l’important est de ne pas s’approcher à moins de trois mètres de la branche qui touche à un fil électrique, ajoute M. Bouchard.

Sauf que Mme Tremblay-Quesnel estime que ce n’est pas sa responsabilité de faire l’entretien d’un arbre qui ne lui appartient pas. « En plus, c’est un frêne malade qui aurait dû être coupé il y a longtemps », fait-elle remarquer.

Vérification faite, c’est bien à la Ville que revient la responsabilité d’enlever les branches de ses arbres qui risquent d’endommager les fils.

« S’il s’agit d’un arbre appartenant à la Ville de Montréal et d’un fil d’entrée électrique d’une résidence privée (un fil isolé par une gaine), il est de la responsabilité de la Ville, dans ce cas-ci des équipes de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, d’enlever cette branche. La citoyenne doit contacter le 311 afin d’y faire une requête pour que sa demande soit prise en charge dans les meilleurs délais », indique une porte-parole de la Ville, Kim Nantais.

Francine Tremblay-Quesnel a donc été mal informée par le préposé du 311.

Grand ménage retardé

Le ramassage des branches tombées à la suite de la tempête de pluie verglaçante occupera les employés municipaux pendant encore un certain temps, ce qui ralentira le grand ménage du printemps dans les rues et les espaces publics de la métropole.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande à la population de faire preuve de patience quant au ramassage des déchets qui suit habituellement la fonte des neiges, puisque les cols bleus en ont plein les bras.

« Toutes les équipes de la Ville sont mobilisées à nettoyer, et ça va prendre du temps pour ramasser toutes les branches », a-t-elle souligné, mercredi matin, lors de la rencontre du comité exécutif. « Le ménage du printemps avait déjà débuté, mais le grand nettoyage des rues et des trottoirs va être un peu retardé parce qu’il faut y aller par priorités. Je demande aux gens d’être conscients de cette réalité, mais bien sûr le ménage va se faire. »

En fin d’après-midi mercredi, il restait encore environ 300 clients d’Hydro-Québec sans électricité.