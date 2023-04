(Montréal) Près d’un Québécois sur cinq (19 %) a consommé du cannabis en 2022, une proportion similaire à celle constatée l’année précédente. Néanmoins, la consommation de cannabis a crû de 5 % depuis la légalisation de cette drogue récréative, indique le rapport de l’Enquête québécoise sur le cannabis 2022 publié mercredi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Les hommes sont plus nombreux (23 %) que les femmes (16 %) à consommer du cannabis, révèle l’étude.

Ce sont les personnes âgées de 21 à 34 ans qui consomment le plus de cannabis. En effet, quatre jeunes adultes âgés de 21 à 24 ans ont consommé du cannabis en 2022 ; chez les 25-34 ans, cette proportion se situe à 37 %. L’ISQ note que les consommateurs de 25 ans et plus sont plus nombreux qu’en 2018 à se procurer du cannabis, alors qu’une diminution des consommateurs d’âge mineur a été observée.

La fréquence de consommation de cannabis a peu varié depuis cinq ans, constate également l’ISQ. Un peu moins de la moitié (42 %) des Québécois ayant consommé du cannabis disent le faire moins d’une fois par mois, alors qu’un utilisateur sur cinq (19 %) est un adepte occasionnel avec d’un à trois épisodes de consommation chaque mois. Un consommateur sur quatre (24 %) consomme du cannabis entre une et six fois par semaine et 14 % en prennent chaque jour.

L’achat légal en hausse

En 2022 comme en 2021, deux consommateurs de cannabis sur trois (67 %) s’en sont procuré auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

« Près de 41 % se sont approvisionnés auprès d’un membre de la famille, d’un ami ou d’une connaissance, et 8 % auprès d’un fournisseur illégal, une proportion qui a diminué depuis 2021 alors qu’elle était de 11 % », révèle l’étude, spécifiant que les répondants peuvent avoir identifié plus d’une source d’approvisionnement.

Le vapotage en croissance

Parmi les différentes façons de consommer le cannabis, le vapotage est celle qui a le plus gagné d’adeptes au cours de la dernière année, relève l’ISQ, et ce, même si la vente de produits de vapotage du cannabis est interdite au Québec.

Si en 2021, 19 % des consommateurs de cannabis avaient vapoté, ils étaient 24 % l’an dernier. Les consommateurs de 15 à 17 ans sont toutefois ceux qui ont vapoté le plus en 2022, dans une proportion de 70 %. L’année précédente, ils n’étaient que 44 % à avoir essayé la vapoteuse.

Néanmoins, les consommateurs de cannabis préfèrent toujours fumer celui-ci ; ils l’ont fait dans une proportion de 82 % en 2022.

La sensibilisation porte ses fruits

Près de huit répondants sur dix ont vu ou entendu des messages de sensibilisation concernant le cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête.

Les jeunes de 15 à 17 ans ont indiqué avoir été exposés à ces contenus dans une plus grande proportion (91 %) que leurs aînés de 18 à 20 ans (88 %) et les 21-24 ans (86 %).