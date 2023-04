Dimanche, 1500 travailleurs étaient sur le terrain et 40 % d’entre eux œuvraient à Montréal.

Encore plus de 37 000 clients dans le noir

(Montréal) Hydro-Québec a été en mesure de redonner le courant dimanche soir à au moins 95 % de ses clients plongés dans le noir depuis la tempête de verglas de mercredi dernier, mais le lendemain matin, des dizaines de milliers de Québécois devaient encore patienter.

La Presse Canadienne

Après la journée de lundi, « la quasi-totalité » des foyers auront retrouvé l’électricité selon ce qu’a affirmé dimanche Régis Tellier, vice-président Opérations et maintenance pour Hydro-Québec.

Lundi vers 9 h 30, il restait 37 442 clients de la société d’État privés d’électricité. La région de Montréal demeurait la plus touchée avec 23 452 abonnés sinistrés.

Les autres régions toujours affectées par des pannes étaient l’Outaouais (5817), la Montérégie (5007) et Laval (3037).

Régis Tellier a prévenu que le rythme de rétablissement ralentirait à compter de dimanche. « Nous, on garde la même cadence, soutient-il, mais quand on tombe dans les tronçons secondaires, c’est le même effort, mais peu de clients. »

Quelque 1500 travailleurs étaient sur le terrain et 40 % d’entre eux œuvraient à Montréal.

Mesures spéciales

Interrogé sur la possibilité pour Hydro-Québec d’offrir une forme de compensation aux clients touchés par les pannes, le directeur Contrôle du système énergétique, Maxime Nadeau, a indiqué que « la plupart du temps, c’est une chose sur laquelle nous nous penchons après l’évènement […] je ne peux pas répondre à cette question en ce moment ».

Des fournisseurs de téléphonie comme Bell, Telus, Fizz et Vidéotron ont annoncé dans les derniers jours qu’ils ne chargeront pas de frais aux clients qui ont dépassé leur forfait de données mobiles, selon diverses modalités.

Le gouvernement a rappelé que plus de 100 centres d’urgence ont ouvert leurs portes dans les régions les plus touchées, afin de permettre aux personnes pour qui la panne se prolonge d’aller se réchauffer, manger et recharger leurs appareils électroniques.