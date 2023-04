(Montréal) Quelque 32 000 clients d’Hydro-Québec demeurent toujours dans le noir. Environ 95 % des foyers ont retrouvé l’électricité depuis la tempête de verglas de mercredi, a indiqué lundi avant-midi la société d’État, qui souligne faire face maintenant à « certains cas plus complexes ».

Évelyne Paquette, qui habite dans un duplex à Saint-Laurent, a retrouvé l’électricité lundi midi. Espoir, donc, pour tous ceux qui craignent d’avoir été oubliés.

Bien consciente que « ce n’était pas l’Ukraine », dit-elle d’emblée, Mme Paquette note que ça a été déstabilisant de ne pas avoir d’électricité pendant plus de cinq jours.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Évelyne Paquette

Déstabilisant et un peu irréel d’être ainsi privé de courant alors que dehors, il fait beau soleil, que le ciel est bleu et que l’hiver semble déjà si loin derrière nous.

Sa fille et son gendre, qui habitent au-dessus de chez elle avec leur petite-fille de 14 mois, sont partis chez leurs beaux-parents, tandis que Mme Paquette a reçu l’hospitalité de sa sœur et de son beau-frère. Qui eux-mêmes ont manqué d’électricité, mais qui sont très bien équipés. « Ils ont un chauffage et un poêle au gaz, alors on a pu cuisiner, se doucher, être au chaud… »

Chaque heure, Mme Paquette jetait un coup d’œil à la carte d’Hydro-Québec qui indique quels quartiers sont toujours sans électricité. Elle savait donc pertinemment que sa maison faisait très précisément partie des 33 résidences de son quartier toujours sans courant.

Chantal et Michel Rheault, qui sont de Beaconsfield, sont, eux, toujours dans l’attente. « De jour en jour, on nous dit que l’électricité reviendra en soirée, mais ce n’est pas le cas. »

Toute leur nourriture est à jeter, disent-ils, s’inquiétant surtout pour leurs voisins âgés qui, comme eux, habitent près du fleuve. « Eux, ils ne peuvent pas partir de chez eux, leur maison est inondée », raconte Mme Rheault.

À 14 h, Hydro-Québec calculait que plus de 18 000 foyers de Montréal sont toujours privés de courant, tout comme 5000 clients de l’Outaouais, 5000 de la Montérégie et un peu moins de 3000 clients de Laval.

Au total, 1,1 million de foyers ont été touchés par une panne d’électricité depuis mercredi.

Hydro-Québec fait observer qu’à certains endroits, jusqu’à 30 millimètres de verglas sont tombés, touchant de nombreux arbres ou de grosses branches qui ont heurté les fils.