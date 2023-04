La population du Canada franchira le cap des 40 millions d’habitants dans les prochains mois. C’est ce qu’on peut prévoir en se basant sur le récent portrait démographique publié par Statistique Canada. Le pays a d’ailleurs enregistré une croissance démographique record en 2022.

39,5 millions au 1er janvier

Le 1er janvier 2023, la population canadienne atteignait 39 566 248 personnes, selon Statistique Canada. Depuis le début de l’année, plus de 200 000 personnes se sont ajoutées, indique l’horloge démographique du Canada.

L’horloge démographique ? C’est quoi ?

Sur l’internet, Statistique Canada présente une horloge démographique qui mesure, selon un modèle en temps réel, la variation quotidienne de la population. L’instrument se décline en six facteurs (naissances, décès, immigration, etc.) de variations démographiques, pour le Canada, les provinces et territoires. « Il faut voir l’horloge comme un outil pédagogique, dit Patrice Dion, démographe à Statistique Canada. On prend les estimations démographiques les plus récentes et on les entre dans l’horloge. Cela donne un reflet du rythme de la croissance. C’est très visuel, mais ce ne sont pas des projections. »

Ces 40 millions d’habitants, c’est pour quand ?

M. Dion se garde bien de faire une prédiction ! « On ne fait pas d’interpolation », dit ce dernier. Un calcul maison de La Presse, fait à partir de l’augmentation quotidienne suggérée par l’horloge démographique, fixe cette date au 17 juin. « Statistique Canada publiera un communiqué au moment où ce cap sera franchi », annonce M. Dion.

Plus d’un million de Canadiens en 2022

Parlons records. La population canadienne a augmenté de 1 050 110 de personnes en 2022, dont 149 904 au Québec. Une première pour une période de 12 mois, indique Statistique Canada. Et c’est aussi le plus haut taux d’accroissement démographique (+2,7 %) depuis 1957 (+3,3 %).

Immigration = 96 %

Ce qui explique ce bond spectaculaire ? Essentiellement l’immigration, avec 96 % des 1 050 110 habitants dont il a été question précédemment. Au cours de 2022, le Canada a accueilli 437 180 immigrants reçus (dont 68 687 au Québec), indique Statistique Canada, et 607 782 résidents non permanents. Certains montreront du doigt le chemin Roxham. Mais les sources de cette hausse sont diverses : arrivées des réfugiés ukrainiens, volonté du gouvernement fédéral de hausser les seuils d’immigration pour combler les besoins en main-d’œuvre et nombre record de demandes traitées par les fonctionnaires fédéraux.

Qu’en est-il de l’accroissement naturel ?

Il est faible ! En 2020, le taux de fécondité était de 1,4 enfant, soit « un niveau historiquement bas », indique Statistique Canada. En 2022, il y a eu 369 036 naissances au Canada et 326 483 décès, pour un accroissement naturel de 42 553 personnes. Ce taux est cependant différent d’une région à l’autre. « Dans les Prairies, la fécondité est plus forte, souvent presque deux enfants par femme, note Patrice Dion. Alors que dans l’Atlantique, l’écart est déjà négatif. Il y a plus de décès que de naissances. »

Avec la collaboration de Pierre-André Normandin, La Presse