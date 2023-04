Samedi matin, la société d’État estimait que de 100 000 à 150 000 clients allaient devoir patienter jusqu’à lundi, au plus tôt, avant de retrouver l’électricité.

Plus de 130 000 clients toujours privés d’électricité

(Montréal) Si la tendance se maintient, Hydro-Québec sera en mesure de redonner le courant à 95 % de ses clients plongés dans le noir depuis la tempête de verglas de mercredi d’ici dimanche soir comme promis, même si certains Québécois devront se résigner à patienter plus longtemps.

La Presse Canadienne

Dimanche matin, vers 7 h 30, il restait environ 133 000 clients de la société d’État toujours privés d’électricité, ce qui faisait en sorte que près de 90 % des 1,1 million de foyers qui ont perdu leur accès au chauffage et à la lumière cette semaine ont déjà été rebranchés.

La région de Montréal demeurait la plus touchée, avec 97 000 clients sans électricité dimanche matin, mais la situation s’était passablement améliorée par rapport à 24 heures plus tôt. Samedi matin, environ à la même heure, le bilan faisait état de près de 190 000 clients sans chauffage ni électricité à Montréal.

Les autres régions toujours affectées par des pannes dimanche matin étaient l’Outaouais (14 000), la Montérégie (13 000), Laval (7000) et les Laurentides (1000).

Afin d’offrir un répit aux personnes qui ont retrouvé le courant samedi soir, et à celles qui seront rebranchées dans les prochaines heures, le gouvernement a annoncé que les marchés d’alimentation pourront rester ouverts dans ces régions dimanche, malgré le jour de Pâques. Ce sera aussi le cas dans Lanaudière, où le nombre de pannes était élevé samedi.

Lors d’un point de presse tenu samedi matin à son centre de contrôle, Hydro-Québec a précisé que son objectif était d’avoir rebranché un million d’abonnés d’ici dimanche soir.

Jeudi, 400 000 clients ont été rebranchés au réseau, tout comme vendredi. La cadence a toutefois ralenti quelque peu samedi, à un peu moins de 200 000 clients rebranchés, mais la société d’État avait prévenu qu’elle s’affairait maintenant à travailler sur des pannes qui touchent un moins grand nombre de clients — ce qui fait en sorte que moins de foyers retrouvent l’électricité à la fois.

Samedi matin, la société d’État estimait que de 100 000 à 150 000 clients allaient devoir patienter jusqu’à lundi, au plus tôt, avant de retrouver l’électricité. Les chiffres de dimanche matin laissaient toutefois entrevoir un bilan plus optimiste.

Hydro-Québec tiendra un nouveau point de presse dimanche à 11 h afin de présenter une mise à jour de la situation.

D’ici là, le gouvernement a rappelé samedi que plus de 100 centres d’urgence ont ouvert leurs portes dans les régions les plus touchées, afin de permettre aux personnes pour qui la panne se prolonge d’aller se réchauffer, manger et recharger leurs appareils électroniques.