Des émondeurs étaient bien occupés durant la fin de semaine de Pâques à couper les branches et arbres gênant le passage ou jugés dangereux.

(Montréal) Si la tendance se maintient, Hydro-Québec sera en mesure de redonner le courant à 95 % de ses clients plongés dans le noir depuis la tempête de verglas de mercredi d’ici dimanche soir comme promis, même si certains Québécois devront se résigner à patienter plus longtemps.

La Presse Canadienne

Après la journée de lundi, « la quasi-totalité » des foyers auront retrouvé l’électricité, a affirmé Régis Tellier, vice-président Opérations et maintenance pour Hydro-Québec, lors d’une conférence de presse dimanche en fin d’avant-midi, à Montréal. D’après lui, les clients prioritaires comme les résidences privées pour aînés et les CHSLD ont tous été rétablis.

S’il ne peut pas garantir que tous auront de nouveau du courant lundi, c’est parce qu’il n’est pas toujours possible d’estimer l’étendue des dégâts avant de les avoir sous les yeux. « Quand on arrive sur le terrain, c’est là qu’on peut voir la complexité », dit-il, citant des cas où quatre ou cinq branches sont tombées au même endroit et doivent être retirées. « Des fois ça peut demander deux ou trois équipes. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Régis Tellier, vice-président Opérations et maintenance pour Hydro-Québec, et Maxime Nadeau, directeur Contrôle du système énergétique

Alors que jeudi et vendredi, 400 000 clients ont été rebranchés au réseau, la cadence a ralenti samedi, avec un peu moins de 200 000 clients rebranchés.

Certains abonnés devront toutefois attendre jusqu’à mardi en raison de cas complexes à régler, a précisé le directeur Contrôle du système énergétique à Hydro-Québec, Maxime Nadeau.

Dimanche vers 20 h 15, il restait un peu moins de 50 000 clients de la société d’État privés d’électricité.

La région de Montréal demeurait la plus touchée. Elle comptait plus de 33 000 clients sans électricité, mais la situation s’était passablement améliorée par rapport à la veille. Samedi matin, le bilan faisait état de près de 190 000 clients sans chauffage ni électricité à Montréal.

Les autres régions toujours affectées par des pannes sont l’Outaouais (environ 6500), la Montérégie (environ 6000) et Laval (environ 3000).

Il est à noter que le nombre de clients représente la quantité de logements ou de commerces, et non le nombre de personnes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Samedi matin, la société d’État estimait que de 100 000 à 150 000 clients allaient devoir patienter jusqu’à lundi, au plus tôt, avant de retrouver l’électricité.

M. Tellier a prévenu que le rythme de rétablissement devait ralentir dimanche, comme les pannes restantes touchent chacune un moins grand nombre de clients. « Nous, on garde la même cadence, soutient-il, mais quand on tombe dans les tronçons secondaires, c’est le même effort, mais peu de clients. »

En tout, explique-t-il, 1500 travailleurs sont sur le terrain, et 40 % d’entre eux œuvrent à Montréal.

Il a aussi rappelé l’importance de ne pas s’approcher des fils électriques endommagés ou d’essayer de faire des réparations soi-même, comme cela peut poser un réel danger d’électrocution.

Intoxications au monoxyde de carbone

Urgences-santé est intervenu auprès de 115 Montréalais et de 39 Lavallois pour des intoxications au monoxyde de carbone depuis le début de la crise, indique la porte-parole Julie Gaulin. De ce nombre, 126 personnes ont été transportées en centre hospitalier, mais aucune dans un état laissant craindre pour sa vie.

Par contre, le décès d’un homme de 75 ans a été constaté à l’hôpital de Saint-Eustache. Il avait été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-Du-Lac, alors qu’il y avait « une génératrice qui fonctionnait dans le garage », a indiqué Jean-Philippe Labbé, inspecteur aux enquêtes à la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. Les pompiers ont évalué qu’il y avait « vingt fois plus » de dioxyde de carbone dans l’air que la norme, a-t-il précisé.

Les intoxications surviennent quand on fait fonctionner à l’intérieur de chez soi un appareil à combustion conçu pour l’extérieur, comme un barbecue ou certaines chaufferettes. L’appareil produit alors du monoxyde de carbone, qui s’emmagasine dans l’air.

Ce gaz toxique est invisible et ne sent rien. Il peut causer des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, des troubles visuels, de la nausée, des vomissements, la perte de conscience ou même la mort.

Mesures spéciales

Interrogé sur la possibilité pour Hydro-Québec d’offrir une forme de compensation aux clients touchés par les pannes, le directeur Contrôle du système énergétique, Maxime Nadeau, a indiqué que « la plupart du temps, c’est une chose sur laquelle nous nous penchons après l’évènement […] je ne peux pas répondre à cette question en ce moment ».

Des fournisseurs de téléphonie comme Bell, Telus, Fizz et Vidéotron ont annoncé dans les derniers jours qu’ils ne chargeront pas de frais aux clients qui ont dépassé leur forfait de données mobiles, selon diverses modalités.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les prises électriques d’un centre d'urgence de Beaconsfield monopolisées par plusieurs chargeurs de téléphones mobiles.

Afin d’offrir un répit aux personnes qui ont retrouvé le courant samedi soir, et à celles qui seront rebranchées dans les prochaines heures, le gouvernement a annoncé que les marchés d’alimentation pourront rester ouverts dans ces régions dimanche, malgré le jour de Pâques. Ce sera aussi le cas dans Lanaudière, où le nombre de pannes était élevé samedi.

D’ici là, le gouvernement a rappelé samedi que plus de 100 centres d’urgence ont ouvert leurs portes dans les régions les plus touchées, afin de permettre aux personnes pour qui la panne se prolonge d’aller se réchauffer, manger et recharger leurs appareils électroniques.