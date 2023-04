« Plus de 400 000 clients ont retrouvé l’électricité aujourd’hui [vendredi], ce qui s’ajoute aux 400 000 d’hier [jeudi] », a indiqué sur Twitter Hydro-Québec, vendredi en fin de soirée.

(Montréal) Plus de 295 000 clients d’Hydro-Québec demeuraient privés d’électricité vers 8 h samedi matin, certains depuis la tempête de verglas de mercredi, mais d’autres depuis l’apparition de nouvelles pannes survenues dans la foulée de l’opération de rebranchement des équipes sur le terrain.

La Presse Canadienne

La région de Montréal demeure la plus affectée par ces pannes avec près de 192 000 clients qui se sont réveillés sans chauffage ni électricité.

Les deux autres régions les plus touchées sont celles de Laval, sur la couronne nord de Montréal, avec plus de 29 000 clients dans le noir, et en Outaouais, avec environ 28 000 clients touchés.

Plus de 13 000 clients de la société d’État des régions des Laurentides et de Lanaudière espèrent toujours également retrouver l’électricité, en cette veille des célébrations de Pâques, un moment propice aux réunions familiales.

Un point de presse sur l’état de la situation est prévu samedi à 9 h.

Les travaux progressent

Malgré tout, les travaux progressent pour rétablir le courant aux foyers et aux entreprises québécoises. On recensait plus d’un million d’adresses affectées dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Plus de 400 000 clients ont retrouvé l’électricité aujourd’hui [vendredi], ce qui s’ajoute aux 400 000 d’hier [jeudi] », a indiqué sur Twitter Hydro-Québec, vendredi en fin de soirée.

La société d’État avait rétabli le courant pour environ 70 % des 1,1 million de foyers qui étaient affectés par une panne au plus fort de la crise.

En point de presse vendredi après-midi, le premier ministre François Legault a affirmé que l’objectif d’Hydro-Québec était qu’environ 95 % des résidences soient rebranchées d’ici samedi soir.

Les vents de vendredi, avec des rafales allant jusqu’à 75 km/h, ont cependant compliqué la tâche Hydro-Québec alors que des branches d’arbres, à proximité des lignes d’électricité, étaient déjà affaiblies par le verglas.

Depuis jeudi, environ 1400 pannes s’étaient rajoutées, a fait remarquer Régis Tellier, le vice-président opérations et maintenance de la société d’État.

Sur Twitter, des internautes ont commencé à s’impatienter, interpellant la société d’État pour connaître le moment où ils seront rebranchés.

Hydro-Québec doit à nouveau faire le point sur la situation samedi matin vers 9 h. Elle compte déployer plus de 1400 personnes pour poursuivre les efforts de rebranchement à la veille de Pâques.

Autre décès

Le premier ministre François Legault était de passage vendredi à Les Coteaux, en Montérégie, au lendemain de la mort d’un résidant causé par la chute d’une branche d’arbre.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE François Legault a rencontré les autorités municipales et des employés d’Hydro-Québec à Les Coteaux, vendredi.

Un second décès a été constaté vendredi, après qu’un homme de 75 ans a été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-Du-Lac, dans les Laurentides.

Il y avait « une génératrice qui fonctionnait dans le garage », a indiqué Jean-Philippe Labbé, inspecteur aux enquêtes à la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. Les pompiers ont évalué qu’il y avait « 20 fois plus » de dioxyde de carbone dans l’air que la norme, a-t-il précisé.

Le décès de l’homme a été constaté à l’hôpital de Saint-Eustache.

Ça va mieux à Châteauguay

À Châteauguay, en Montérégie, il ne restait plus que 3150 foyers qui étaient encore privés d’électricité vendredi, par rapport aux 16 000 de la veille, a indiqué la municipalité par voie de communiqué.

« Le niveau de la rivière est stable », a-t-elle précisé.

À 6 h 16 samedi, le site d’Hydro-Québec indiquait qu’il n’y avait que 92 clients privés d’électricité dans la municipalité.

Centres d’hébergement

À Montréal et ailleurs, des centres d’hébergement d’urgence temporaires ont été ouverts dans la nuit de jeudi à vendredi pour permettre à la population privée d’électricité de se réchauffer en attendant le rétablissement de la situation.