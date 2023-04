Au cours de la journée de jeudi, plus de 400 000 clients ont donc été rebranchés au réseau par les quelque 1100 personnes mobilisées sur le terrain par Hydro-Québec, a précisé la société d’État en fin de soirée jeudi sur son compte Twitter.

Plus de 660 000 clients toujours privés d’électricité

(Montréal) Hydro-Québec espère toujours pouvoir rétablir le courant pour 70 à 80 % de ses abonnés d’ici vendredi soir, mais certains clients pourraient devoir attendre jusqu’au cours de la fin de semaine de Pâques avant de retrouver chauffage et lumière.

La Presse Canadienne

Les statistiques sont finalement descendues sous la barre des 700 000 abonnés privés de courant en fin de soirée jeudi, mais il restait tout de même plus de 660 000 clients sans électricité vers 9 h 45 vendredi matin. Au plus fort de la crise, ce sont plus d’un million d’abonnés de la société d’État qui étaient plongés dans le noir.

À Montréal, un peu moins de 340 000 abonnés étaient toujours privés de courant vendredi matin. Ils étaient 95 000 dans la même situation en Montérégie, 80 000 à Laval, 56 000 dans les Laurentides et 54 000 en Outaouais.

Au cours de la journée de jeudi, plus de 400 000 clients ont donc été rebranchés au réseau par les quelque 1100 personnes mobilisées sur le terrain par Hydro-Québec, a précisé la société d’État en fin de soirée jeudi sur son compte Twitter.

Après avoir été suspendus pour la nuit, les efforts de rebranchement ont repris tôt vendredi matin pour une autre journée de 16 heures. Selon Hydro-Québec, 1300 personnes seront sur le terrain afin de poursuivre le travail.

En raison de l’ampleur de la crise, Hydro-Québec n’est pas en mesure d’estimer le moment où chaque foyer sera rebranché. Toutefois, elle espère rétablir « un deuxième tiers » des clients touchés d’ici vendredi en fin de soirée, pour ensuite poursuivre le travail « au cours de la fin de semaine afin de rebrancher l’ensemble des clients ».

« C’est très raisonnable de penser que d’ici minuit, vendredi, on devrait avoir rétabli tout près de 80 % des gens qui ont été privés d’électricité. En tout cas, c’est ce à quoi on s’affaire », a indiqué Francis Labbé, un porte-parole chez Hydro-Québec, à La Presse Canadienne.

Celui-ci a par ailleurs invité les résidants des secteurs affectés par les pannes et les bris à vérifier l’état du mât qui longe l’extérieur de leur résidence et permet d’être raccordé au réseau d’Hydro-Québec.

« Si le mât est endommagé, la correction doit être faite par un maître-électricien avant que nos services soient rétablis. C’est très important que les gens s’assurent que leur mât est en bon état et n’est pas endommagé pour qu’on puisse ramener le courant », a expliqué M. Labbé.

Hydro-Québec prévoit de faire le point vers 11 h, vendredi matin, sur l’état de la situation.

Le ministre québécois de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, sera notamment présent au point de presse. Il se rendra ensuite à Laval, en après-midi, pour « rencontrer les Lavallois touchés » en compagnie du ministre responsable de la région Christopher Skeete et du maire Stéphane Boyer.

Sur Twitter, cependant, des internautes ont commencé à s’impatienter, interpellant la société d’État pour connaître le moment où ils seront rebranchés. Connus pour leurs formules parfois amusantes, les modérateurs du compte d’Hydro-Québec ont adopté un ton plus solennel dans les circonstances.

« Nous sommes désolés si vous êtes toujours en panne. Nous n’oublions personne et l’ampleur de la tâche est présentement considérable. Nous mobilisons toutes les ressources disponibles et nécessaires au rétablissement du service », a assuré la société d’État.

Dégâts importants

Les dommages de la tempête de verglas de mercredi sont concentrés à Montréal, ainsi qu’en Outaouais, en Mauricie, à Laval et dans les Laurentides.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un fil électrique pendait au-dessus d’une rue d’Outremont, jeudi.

Un nombre important de branches — et même des arbres complets — sont tombées sous le poids de la pluie verglaçante à de nombreux endroits. Jeudi, un homme dans la soixantaine est d’ailleurs décédé en Montérégie lorsqu’il s’est retrouvé prisonnier sous une « grosse branche » sur son terrain.

« Je pense qu’il ne peut pas y avoir de meilleure justification pour dire aux Québécois d’être prudents, que ce soit avec les branches d’arbres ou les fils », a mentionné le premier ministre François Legault lors d’un point de presse, jeudi après-midi.

Lors de cette même rencontre avec les journalistes, M. Legault a d’ailleurs demandé aux Québécois touchés par les pannes d’être patients en vue du rétablissement du courant, tout en indiquant que la situation n’était pas assez grave pour décréter l’état d’urgence ou réclamer l’aide de l’armée.

« C’est une urgence, on s’en occupe », a expliqué le premier ministre depuis le centre de contrôle du réseau d’Hydro-Québec, à Montréal.

« Étant donné que c’est concentré dans le Grand Montréal et en Outaouais, on est même capables de demander à des équipes des autres régions de venir nous aider », a-t-il ajouté.

Il n’est donc pas question « pour l’instant » d’avoir recours à l’aide des militaires. Plus tôt jeudi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur le terrain à Montréal, avait indiqué que l’armée serait disponible au besoin.

La Ville de Châteauguay, en Montérégie, a cependant déployé des mesures d’urgence pour venir en aide à ses résidants sinistrés, puisque ses citoyens étaient privés d’électricité par milliers et que des centaines de résidences étaient aux prises avec des refoulements d’égout.

À Montréal et ailleurs, des centres d’hébergement d’urgence temporaires ont été ouverts dans la nuit de jeudi à vendredi pour permettre à la population privée d’électricité de se réchauffer en attendant le rétablissement de la situation.