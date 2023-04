Nombreuses ont été les personnes qui ont évoqué la crise du verglas de 1998 à la suite des précipitations de mercredi et ses conséquences. Bien que l’évènement actuel ne soit pas terminé, on peut déjà établir quelques éléments de comparaison.

Durée des précipitations

1998 : cinq jours de pluie verglaçante, du 5 au 9 janvier inclusivement

2023 : 13 heures de pluie verglaçante au total. De 11 h à minuit, la station d’Environnement Canada à l’aéroport Montréal-Trudeau a enregistré entre 0,3 et 4,6 mm de précipitations par heure, sauf entre 13 h et 14 h et entre 16 h et 17 h où il n’y en pas eu, toutes catégories confondues

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE 5 avril 2023 : Malgré leur taille et leur maturité, certains arbres n’ont pas résisté au poids de la glace à Montréal.

Quantités maximales

1998 : 109,1 mm à Acton Vale (entre 88,5 et 98,5 mm à Montréal)

2023 : de 30 à 35 mm dans la région de Montréal et presque 40 mm à certains endroits, indique Simon Legault, météorologue d’Environnement Canada

Clients sans électricité

1998 : jusqu’à 1,4 million le vendredi 9 janvier

2023 : 1,1 million le jeudi 6 avril en matinée

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE 1998 : La pluie verglaçante s’était accumulée pendant cinq jours.

Régions les plus touchées

1998 : Montérégie (triangle noir de Saint-Hyacinthe–Granby–Saint-Jean-sur-Richelieu), Outaouais, Beauce, Montréal, Centre-du-Québec (Drummondville), est de l’Ontario, Nouveau-Brunswick, État de New York

2023 : Montréal, Montérégie, Outaouais, Laurentides

Durée de la crise (derniers clients rebranchés)

1998 : 35 jours

2023 : 3 jours pour 75 à 80 % des clients, estimait Hydro-Québec jeudi

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE 2023 : Le patrimoine arboricole de la Ville de Montréal a été durement touché par la pluie verglaçante.

Ponts

1998 : les ponts Champlain, Victoria et Jacques-Cartier sont fermés temporairement le vendredi 9 janvier en raison de la chute de morceaux de glace ; le pont Mercier ferme à son tour le samedi 10 janvier

2023 : les ponts Samuel-De Champlain, Victoria et Jacques-Cartier sont fermés temporairement le jeudi 6 avril en raison de la chute de morceaux de glace

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE 1998 : Tous les ponts de la métropole ont dû être fermés à cause des risques de chute de glace.

Décès liés au verglas

1998 : 30

2023 : 1