Un homme a perdu la vie vendredi, intoxiqué au carbone alors qu’il tentait de se réchauffer, à Saint-Joseph-du-Lac. Le premier ministre François Legault a d’ailleurs appelé à la prudence au surlendemain de la tempête de verglas.

L’homme de 75 ans a été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-Du-Lac. Il y avait « une génératrice qui fonctionnait dans le garage », a indiqué Jean-Philippe Labbé, inspecteur aux enquêtes à la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. Les pompiers ont évalué qu’il y avait « vingt fois plus » de dioxyde de carbone dans l’air que la norme, a-t-il précisé. Le décès de l’homme a été constaté à l’hôpital de Saint-Eustache.

Il s’agit du deuxième décès lié aux pluies verglaçantes. Un autre homme est mort jeudi en coupant des branches qui étaient tombées sur son terrain à Les Coteaux. Il était âgé de 60 ans.

« On dit de faire aussi attention aux génératrices », a demandé le premier ministre qui se trouvait justement à Les Coteaux pour rencontrer les autorités de la MRC Vaudreuil-Soulanges, un secteur à l’ouest de Montréal fortement touché par le verglas. « Les génératrices doivent être à une certaine distance de la maison parce que ça émet du gaz. Il faut être prudent avec les appareils qu’on rentre ou qui sont proches de la maison. »

Urgences-Santé a en effet fait état de plus de 80 intoxications au monoxyde de carbone dans les 48 dernières heures.

François Legault a rappelé que 1,1 million de résidences ont été privées d’électricité au plus fort du verglas. Vendredi après-midi, 50 % des pannes avaient été réparées et 80 % étaient en voie de l’être d’ici la fin de la journée et 95 % d’ici samedi soir. L’électricité devrait être rétablie partout d’ici dimanche ou lundi.

Le vent en journée a toutefois compliqué le travail d’Hydro-Québec. « Les vents ont causé des pannes additionnelles. Ça a aidé dans certains cas à se débarrasser du verglas, mais ça a aussi amené des branches à tomber », a expliqué M. Legault.

Des équipes de partout à travers la province ont convergé vers Montréal et les environs pour aider les monteurs de ligne d’Hydro-Québec. Le premier ministre n’a toutefois pas eu besoin de faire appel à des ressources de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou du nord-est des États-Unis.

M. Legault a aussi appelé les Québécois à s’entraider, à accueillir ceux qui sont privés d’électricité ou de leur offrir des repas et boissons chaudes.

Avec La Presse Canadienne