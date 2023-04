Avec le prix des aliments, ça fait encore plus mal de jeter des denrées, mais ceux qui ont subi une panne pendant plus de six heures devront s’y résigner. Que peut-on garder ? Que faut-il mettre au compost ?

Dès lors qu’une panne a duré plus de six heures, vous devez donc faire un tri. Vous pouvez conserver les fromages à pâte ferme en bloc (cheddar, suisse, mozzarella, etc.), le parmesan, le fromage fondu, le beurre la margarine et les contenants de yogourt qui n’ont pas été ouverts. Les fruits et légumes frais entiers, le jus de fruits pasteurisé demeurent comestibles, tout comme les confitures, les gelées et la mayonnaise commerciale.

Par contre, après une panne de plus de six heures, il faut jeter le lait, le lait maternisé, la crème, le fromage à pâte molle, le fromage à la crème, les yogourts dont les contenants sont ouverts. À jeter aussi les contenants ouverts de jus de légumes, les jus de fruits non pasteurisés, les légumes cuits ou légumes crus préparés. Ne mangez pas non plus les salades contenant de la viande, de la volaille ou du poisson, des pâtes alimentaires, des légumes cuits, des salades de chou, de même que les plats cuisinés, crus ou cuits à base de viande de volaille ou de poisson.

Aussi à mettre de côté : les pâtes cuites, les sauces pour pâtes alimentaires, les pâtes fraîches, les soupes et sauces faites de jus de viande, les soupes en crème, les œufs en coquille, les œufs liquides, les mets et desserts à base d’œuf (quiche, crèmes pâtissières), les mayonnaises maison, la sauce tartare, le raifort, la sauce aux huîtres et l’ail dans l’huile.

Et le congélateur ? De façon générale, « les aliments congelés peuvent se conserver pendant 48 heures dans un congélateur en bon état et rempli au maximum de sa capacité, pourvu qu’il soit resté fermé. Dans un congélateur à demi rempli, le temps de conservation est de 24 heures », indique le gouvernement du Québec dans ses consignes émises par ses spécialistes sanitaires.

Pour ce qui est de l’unité de congélation d’un réfrigérateur, sa capacité à conserver les aliments congelés est beaucoup moins grande. La décongélation des aliments en cas de panne est donc plus rapide, spécifie le gouvernement du Québec.

Une fois l’électricité revenue, il est important de vérifier l’état de décongélation des aliments. Si les aliments sont partiellement décongelés avec du givre sur la surface de leur emballage, ils peuvent être recongelés si le centre de l’aliment est encore dur.

Les aliments crus décongelés dont la température est demeurée à 4 °C ou moins peuvent être cuits immédiatement pour une consommation rapide ou être recongelés une fois cuits.

Les aliments totalement décongelés comme les fromages à pâte dure en bloc, les produits de boulangerie (pain, muffins, pâte à pain, gâteaux sans garniture, tartes aux fruits, biscuits), les jus de fruits pasteurisés et les fruits peuvent, eux, être recongelés si les contenants sont intacts.

Par contre, il faut jeter les viandes, la volaille, les poissons et fruits de mer, les produits laitiers, les œufs, les mets préparés contenant ces aliments crus ou cuits s’ils n’ont pas pu être conservés à une température de 4 degrés ou moins.