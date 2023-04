Le rétablissement complet des pannes de courant dues au verglas et ayant plongé plus d’un million de foyers dans le noir mercredi prendra « plusieurs jours », prévient Hydro-Québec.

« Malheureusement, en raison du grand nombre de lieux où nos équipes doivent intervenir et de la situation qui évolue donc rapidement sur le terrain, il n’est pas possible de donner de délai de rétablissement précis pour chaque lieu », a précisé la société d’État dans un gazouillis publié tôt jeudi.

Jeudi matin, Hydro-Québec rapportait qu’un nombre important de ses clients, 1 114 750 plus précisément, étaient toujours sans électricité.

Du nombre, on comptait 486 175 clients dans le noir à Montréal, 199 115 en Montérégie, et 126 364 en Outaouais. Dans cette dernière région, c’est plus d’un client d’Hydro-Québec sur deux qui n’a pas d’électricité.

Rappelons que toutes les écoles de Montréal sont fermées aujourd’hui en raison de la situation.

Plus de détails à venir.