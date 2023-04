Pluie et verglas au Québec

Près de 1,1 million de foyers dans le noir, des centaines d'écoles fermées

Plus d’un million de clients d’Hydro-Québec privés d’électricité, 300 arbres tombés et 1500 branches cassées ou menaçantes à Montréal : le sud-ouest du Québec a été durement éprouvé par la pluie verglaçante qui s’est abattue en fin de journée mercredi. L’opération de nettoyage prendra plusieurs jours et de nombreuses écoles seront fermées ce jeudi dans la métropole.