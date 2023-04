La région métropolitaine est toujours sous le coup d’un avertissement de pluie verglaçante, en ce 5 avril drôlement printanier, avec risque d’orage, et des accumulations pouvant atteindre de 10 à 20 millimètres selon les secteurs. À certains endroits, les routes, rues et trottoirs peuvent être glacés, prévient Environnement Canada.

En début d’après-midi, la société Hydro-Québec dénombrait plus de 187 000 clients privés d’électricité à travers la province, dont 64 000 à Montréal. La région de l’Outaouais est particulièrement touchée par les interruptions, avec plus de 70 000 clients, plus de 43 000 en Montérégie, et plus de 6500 foyers dans les Laurentides.

Porte-parole à Hydro-Québec, Gabrielle Leblanc assure que des équipes sont à « pied d’œuvre sur le terrain », mais que les conditions météorologiques sont difficiles pour les techniciens.

« Il y a des branches cassées, des fils touchés. C’est le combo de précipitations avec le vent qui a causé les bris dans le réseau », précise-t-elle. Hydro-Québec prévoit faire le point sur les opérations dans les prochaines heures.

Météorologue à Environnement Canada, André Cantin rappelle que ce phénomène n’est pas exceptionnel début avril. Mais, selon lui, il s’agit fort probablement du dernier relent hivernal.

« On peut s’attendre à du soleil par la suite, assure-t-il, avec un mercure à la hausse, des températures atteignant 15, voire 20 degrés au milieu de la semaine prochaine. ». Pour la petite histoire, rappelle-t-il, le Québec avait connu un phénomène météorologique similaire, le 8 avril 2019, avec du verglas qui s’était transformé en neige.