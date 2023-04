Plus d’un million de foyers privés d’électricité

Plus d’un million de clients d’Hydro-Québec privés d’électricité, 300 arbres tombés et 1500 branches cassées ou menaçantes à Montréal : le sud-ouest du Québec a durement été éprouvé par la pluie verglaçante qui s’est abattue en fin de journée mercredi. L’opération de nettoyage prendra plusieurs jours tandis que de nombreuses écoles seront fermées jeudi dans la métropole.

À 23 h 01, mercredi, la société Hydro-Québec dénombrait 1 007 446 clients privés d’électricité à travers la province, un bilan qui ne cessait de grimper d’heure en heure. Plus précisément, on en comptait 459 715 à Montréal, 190 589 en Montérégie et 128 293 en Outaouais, les trois régions les plus touchées.

Dans cette dernière région, où 30 mm de pluie verglaçante se sont abattus, plus de la moitié des clients d’Hydro-Québec ont été privés d’électricité par moment. À Montréal, au plus fort de l’épisode de verglas, la proportion atteignait près d’un foyer sur deux.

En termes de nombre de pannes enregistrées, cet évènement serait l’un des plus importants depuis la tristement célèbre crise du verglas de 1998, lorsqu’un total de 88,5 à 98,5 mm de pluie verglaçante avait été enregistré dans le sud-ouest du Québec en l’espace de quatre jours.

Les accumulations de pluie verglaçante de mercredi, de l’ordre de 15 à 25 mm selon les secteurs de la région de Montréal, sont toutefois bien moindres.

« Un peu apocalyptique »

Malgré tout, sur le Plateau-Mont-Royal, de nombreuses rues étaient plongées dans le noir. Des voitures y circulaient entre les nombreuses branches d’arbres tombés sur la chaussée.

L’étrange quiétude de ces scènes était rompue à un rythme soutenu par le craquement sourd d’immenses branches d’arbres qui s’abattaient sur le sol, comme a pu le constater La Presse dans les parcs Lafontaine et Laurier.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE 1 /5









« C’est beau, mais d’entendre les arbres tomber, c’est un peu apocalyptique », décrit Colline Blanc, sortie prendre une marche avec son conjoint pour tuer le temps d’ici au retour de l’électricité dans son logement.

« Habituellement je passe par le parc pour revenir chez moi, mais là hors de question », s’est exclamé pour sa part Jason Cappelle, croisée sur l’avenue du Parc-La Fontaine où au moins une voiture avait été écrasée par une branche d’arbre.

Des jours pour tout ramasser

Et cette voiture n’était probablement pas le seul compte tenu du nombre potentiellement record de 300 arbres tombés et signalés au service 311 qui a d’ailleurs été « très éprouvé », selon le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. De plus, 1500 branches ont été rapportées comme cassées ou menaçantes.

En comparaison, la violente tempête automnale du 1er novembre 2019 jeté à terre 250 arbres, mais seulement 300 branches, a-t-il rappelé.

« On a des centaines d’employés municipaux qui travaillent actuellement sur le terrain et qui vont rester mobilisés jusqu’à ce que la situation se soit résorbée », a assuré Philippe Sabourin. Or, si le temps pour dégager les voies publiques se calculait en « heures », selon lui, le travail nécessaire à sécuriser tous les arbres en ville pourrait quant à lui prendre plusieurs jours.

Alors que plusieurs feux de signalements étaient non fonctionnels mercredi, Philippe Sabourin invite les automobilistes à la plus grande prudence. « C’est vraiment important de faire un arrêt complet du véhicule, puis de regarder vraiment de tous les côtés », insiste-t-il.

Il implore également les citoyens d’éviter les forêts urbaines ou toute autre zone couverte où ils risquent de subir la chute de branches ou d’arbres complets. « Tant qu’on n’aura pas été validé sur le terrain, qu’on n’aura pas pris de mesure pour sécuriser les lieux, on demande aux gens d’éviter de se promener là. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un arbre tombé dans une ruelle du Plateau Mont-Royal

Finalement, Philippe Sabourin appelle les Montréalais à contacter le 311 qu’en cas de besoin d’essentiel. « Est-ce que le trottoir est bloqué, est-ce que la rue est bloquée ? Si la réponse est non, c’est peut-être quelque chose qui pourrait attendre », donne-t-il en exemple.

Des écoles fermées

D’ores et déjà, les Centres de services scolaires de Montréal (CSSDM), Marguerite-Bourgeoys et de la Pointe-de-l’Île et la Commission scolaire English-Montréal ont déjà annoncé que tous leurs établissements seront fermés jeudi.

Le CSSDM cite notamment les « pannes d’électricité touchant bon nombre de ses bâtiments et de l’incertitude quant au rétablissement du service par Hydro-Québec ».

Aucun cours ni enseignement à distance n’est prévu pour l’ensemble des élèves du primaire, du secondaire ainsi que du secteur des adultes. Seul le personnel relevant des services essentiels devra effectuer une prestation de travail, en présentiel ou en télétravail.

Un « fort volume d’appels »

La Centrale 911 reçoit actuellement « un fort volume d’appels en lien avec le verglas », a indiqué sur Twitter le Service de police de la Ville de Montréal. « Pour rapporter les dommages à votre assureur, aucun rapport de police n’est requis. Si une situation met en danger la sécurité ou la circulation, contactez le 911 immédiatement », a-t-elle indiqué.

Porte-parole à Hydro-Québec, Gabrielle Leblanc assurait mercredi que des équipes sont à « pied d’œuvre sur le terrain », mais que les conditions météorologiques sont difficiles pour les techniciens.

« Il y a des branches cassées, des fils touchés. C’est le combo de précipitations avec le vent qui a causé les bris dans le réseau », précisait-elle.

En fin de soirée, mercredi, le ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre FItzgibbon, a indiqué suivre de près « la situation reliée aux pannes ». Il entend faire le point sur la situation depuis l’Assemblée nationale, à Québec, avec son collègue à la Sécurité publique, François Bonnardel, aux alentours de 9 h.

Dernier relent hivernal

Météorologue à Environnement Canada, André Cantin rappelle que ce phénomène de verglas n’est pas exceptionnel début avril. Mais, selon lui, il s’agit fort probablement du dernier relent hivernal.

« On peut s’attendre à du soleil par la suite, assure-t-il, avec un mercure à la hausse, des températures atteignant 15, voire 20 degrés au milieu de la semaine prochaine. »

En fin de soirée, mercredi, Environnement Canada prévoyait des températures à la hausse pouvant atteindre 9 degrés Celsius au courant de la nuit et, pour jeudi matin, de la pluie intermittente cessant en mi-journée.

Les températures devraient ensuite demeurer stables près de 9 degrés Celsius, ce qui fera disparaître le verglas aussi vite qu’il est apparu, même si les dégâts qu’il a causés risquent d’être encore visibles pendant longtemps.

Avec Sara Champagne, La Presse