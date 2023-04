Les quantités de pluie verglaçante pourraient être importantes. Pour l’île de Montréal et la Montérégie, de 10 à 15 mm sont attendus, tandis qu’on pourrait atteindre 20 mm et même 30 mm par endroit dans la couronne et les Laurentides.

Un important système en provenance du Colorado entraînera d’importantes quantités de précipitations sur le sud du Québec mercredi, à commencer par de la neige suivie de grésil, de pluie verglaçante et finalement de pluie.

Dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin, les précipitations devraient débuter sous forme de neige, prévient le météorologue à Environnement Canada Guillaume Perron.

« Si ça commence en neige, il devrait y avoir un transfert vers le grésil, puis en pluie verglaçante vers la fin de l’avant-midi ou en mi-journée », poursuit-il.

Les quantités de pluie verglaçante pourraient alors être importantes. Pour l’île de Montréal et la Montérégie, de 10 à 15 mm sont attendus, tandis qu’on pourrait atteindre 20 mm et même 30 mm par endroits dans la couronne et les Laurentides.

« La pluie verglaçante, comme on s’attend à ce que ça commence en fin de matinée, l’heure de pointe du retour pourrait être compliquée », prévient Guillaume Perron en invitant les automobilistes à la prudence. Des pannes électriques pourraient également survenir, surtout au nord de Montréal, où les quantités de pluie verglaçante attendues sont les plus importantes.

À noter, ce système continuera ensuite de se déplacer vers l’est, et les régions de Québec, de la Beauce et de la Mauricie seront touchées à partir de mercredi soir jusque dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’Outaouais, plus à l’ouest, devrait également être assez touché. Les centres de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais et des Draveurs ont d’ailleurs annoncé que tous leurs établissements seront fermés mercredi.

Du temps doux

Bonne nouvelle, toutefois : l’arrivée de ce système météorologique entraînera également une augmentation des températures. Ainsi, à Montréal, la température devrait monter graduellement en début de soirée et dans la nuit pour atteindre le lendemain un maximum autour de 10 ℃.

« Les impacts de la pluie verglaçante vont être limités à cause de ça, ça devrait fondre rapidement », précise Guillaume Perron, d’Environnement Canada.

Ce dernier rappelle d’ailleurs qu’il n’est pas anormal de voir tomber de la pluie verglaçante à ce temps-ci de l’année, qu’il décrit justement comme « la saison » de ce phénomène.

« On a encore des chutes de températures, de l’air froid au sol dans la nuit, et donc lorsqu’un système s’amène avec de l’air chaud en altitude, cela peut entraîner de la pluie verglaçante », explique-t-il en mentionnant d’importants épisodes du genre à la même période de l’année en 2018 et en 2019.