(Ottawa) Les allégations selon lesquelles Pékin se mêlerait des élections canadiennes pourraient être une occasion d’améliorer la compréhension du public face à la désinformation, selon le responsable de la lutte contre l’ingérence étrangère dans les communications de l’Union européenne (UE).

La Presse Canadienne

Lutz Guellner, qui dirige les travaux du ministère des Affaires étrangères de l’UE sur les communications stratégiques, était en visite à Ottawa la semaine dernière dans le cadre d’une collaboration avec un groupe de travail du G7 qui tente de contrer les menaces à la démocratie.

M. Guellner explique que les Européens essaient d’éduquer les gens sur la façon de repérer la désinformation, ainsi que de réglementer les plateformes de médias sociaux et de travailler avec des alliés.

Il souligne que le Canada est un acteur clé dans la recherche sur la désinformation des pays qui tentent de s’ingérer dans les démocraties. Mais selon lui, les Canadiens pourraient être mieux informés sur la façon de repérer les fausses nouvelles.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a un an, mentionne-t-il, il y a de plus en plus de faux articles qui semblent réels et qui sont publiés dans le but d’éroder la confiance des gens dans les médias grand public.

Il dit également que les ambassades russes utilisent les médias sociaux pour diffuser de la désinformation auprès de nouveaux publics.