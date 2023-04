Huit personnes – quatre originaires d’Inde et quatre d’origine roumaine – sont mortes en tentant de traverser illégalement les États-Unis depuis le Canada, via le territoire mohawk d’Akwesasne.

Les quatre ressortissants indiens dont les corps figuraient parmi les huit cadavres extraits du fleuve Saint-Laurent la semaine dernière voyageaient au Canada avec un visa de tourisme, a déclaré lundi un responsable de la police de leur État d’origine.

Hina Alam et Sidhartha Banerjee La Presse Canadienne

Huit personnes – quatre originaires de l’Inde et quatre d’origine roumaine – sont mortes en tentant d’entrer illégalement aux États-Unis depuis le Canada, via le territoire mohawk d’Akwesasne, qui chevauche la Montérégie, l’Ontario et l’État de New York.

Achal Tyagi, surintendant de la police municipale de Mehsana, dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, a confirmé à La Presse Canadienne que les quatre Indiens décédés la semaine dernière étaient des membres de la famille Chaudhari : le père, Praveenbhai Chaudhari, 50 ans, la mère, Dakshaben, 45 ans, leur fils, Meet, 20 ans, et leur fille, Vidhi, 23 ans.

M. Praveenbhai était un agriculteur, a précisé le surintendant Tyagi, ajoutant que la famille était originaire du district de Mehsana, qui compte environ 1,8 million d’habitants. La police indienne a ouvert une enquête et elle a rencontré lundi des membres de la famille Chaudhari, a-t-il mentionné.

« Ils étaient au Canada depuis deux mois. Et ils étaient partis d’ici avec un visa canadien » (de tourisme), a-t-il déclaré dans une entrevue téléphonique depuis le Gujarat. « Mais on ne sait pas exactement ce qui s’est passé au Canada et pourquoi ils se rendaient aux États-Unis. »

La police est en liaison avec l’ambassade du Canada en Inde et la Gendarmerie royale du Canada, a aussi souligné M. Tyagi. L’enquête en est à ses débuts et peu de nouveaux détails étaient connus lundi, a-t-il dit.

« En ce moment, l’information dont nous disposons est que (cette) famille était allée au Canada avec un visa touristique. Et ils voyageaient seulement au Canada. Ils parlaient également aux membres de leur famille (en Inde). C’est ce que certains membres de la famille nous ont dit. Alors, attendons de voir », a ajouté M. Tyagi. « Une fois que plus de détails apparaîtront, on pourra avoir une image plus claire. »

Pendant ce temps, à Akwesasne, il n’y avait toujours aucun signe lundi après-midi de l’homme de la communauté mohawk porté disparu et dont le bateau a été retrouvé près de l’endroit où les corps des huit migrants ont été retirés du fleuve, la semaine dernière.

La police mohawk d’Akwesasne est à la recherche de Casey Oakes, âgé de 30 ans, depuis jeudi dernier. Les policiers ont retrouvé les corps des victimes alors qu’ils recherchaient toujours M. Oakes dans les eaux du fleuve.

M. Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi soir aux commandes du bateau sur le territoire mohawk, mais la police n’a établi aucun lien direct entre lui et le décès des migrants.

La police a révélé que les huit victimes appartenaient à une famille d’origine roumaine et une autre d’origine indienne. La police mohawk avait identifié samedi deux des migrants : Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache et Florin Iordache, 28 ans. Florin Iordache était porteur de passeports canadiens pour leurs deux jeunes enfants de un et deux ans, qui figurent aussi parmi les victimes.

La famille roumaine vivait en banlieue de Toronto. Le prêtre de l’église orthodoxe roumaine « All Saints », à Scarborough, a affirmé lundi que la communauté avait prié notamment pour cette petite famille lors d’un office ordinaire de commémoration des défunts, en fin de semaine.

« Nous les avons inclus, en apprenant la tragédie », a soutenu en entrevue lundi le père Emanuel Țencaliuc, qui a aussi indiqué que les deux enfants du couple avaient été baptisés dans son église en juin 2022.

« Une jeune famille calme, timide, a raconté le prêtre orthodoxe. Il semble qu’ils voulaient fréquenter l’église et appartenir à la communauté. »