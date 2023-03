Sonia Gagné, dont le mandat comme présidente-directrice générale de la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec) n’a pas été renouvelé.

(Montréal) Recyc-Québec changera encore de patronne ; sa présidente-directrice générale (PDG) Sonia Gagné est remerciée après cinq ans à la tête de l’organisation, qui a vu tous ses dirigeants se faire congédier, démissionner ou ne pas être reconduits dans leurs fonctions depuis une vingtaine d’années, a appris La Presse.

Le mandat de Mme Gagné, qui était échu depuis lundi, « ne sera pas renouvelé », a confirmé Mélina Jalbert, attachée de presse du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

« Les emplois supérieurs ont rencontré Mme Sonia Gagné il y a quelques semaines afin de [l’en] informer », a précisé Mme Jalbert, qui n’a pas expliqué les raisons ayant motivé la décision.

La personne qui lui succédera a été choisie, mais son identité n’a pas été dévoilée, le Conseil des ministres devant d’abord entériner cette nomination.

Pour l’instant, « Madame Gagné est toujours en poste », a indiqué à La Presse une porte-parole de la société d’État, Véronique Boulanger, dans un courriel laconique.

« Conformément à l’article 11,1 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, à l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés », a-t-elle précisé sans autre détail.

Sonia Gagné est arrivée à la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec) en 2012, où elle a notamment occupé deux postes de vice-présidente avant de prendre la tête de l’organisation en janvier 2018, après la démission du PDG précédent, parti occuper un emploi dans le secteur privé.

Le Conseil des ministres lui avait officiellement confié les rênes de l’organisation un peu moins de trois mois plus tard, pour un mandat devant prendre fin le 27 mars 2023, précise le décret gouvernemental.

Le gouvernement Legault a provoqué des changements importants à la récupération et au recyclage durant le mandat de Sonia Gagné à la tête de Recyc-Québec, avec notamment l’adoption des réformes de la collecte sélective et de la consigne des contenants de boisson.

Les défis seront d’ailleurs importants chez Recyc-Québec dans les prochaines années, souligne Amélie Côté, analyste en réduction à la source de l’organisation écologiste Équiterre.

« C’est dommage qu’on n’ait pas eu plus de stabilité à ce poste névralgique, surtout devant l’ampleur des défis qu’on a à relever », dit-elle.

La personne qui succédera à Sonia Gagné devra avoir « une compréhension systémique des enjeux » et suivre les recommandations faites en 2022 par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui concluait que le recyclage ne suffit plus pour réduire nos déchets, estime Mme Côté.

Ça prend plus qu’un bon gestionnaire, ça prend quelqu’un avec une vision claire et le leadership nécessaire pour mener des réformes complexes et ambitieuses. Amélie Côté, Équiterre

Les changements à venir entraîneront par ailleurs une baisse des revenus de Recyc-Québec, indique Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED).

« Recyc-Québec va devoir se réinventer au cours des prochaines années et on espère que la personne qui va succéder à Mme Gagné va être en mesure de mener [l’organisation] dans la bonne direction », a-t-il déclaré à La Presse.

« On espère que [cette personne] connaît bien les dossiers », lance M. Ménard.

Le fait que Sonia Gagné a été remerciée est une surprise pour le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ), qui aurait plutôt souhaité le renouvellement de son mandat.

Mme Gagné « a livré beaucoup d’engagements faits par Recyc-Québec, c’est une femme rassembleuse qui a une approche terrain », a déclaré à La Presse le directeur général du CETEQ, Kevin Morin.

Le salaire annuel de la PDG était de 151 345 $, en plus d’une allocation mensuelle de 1225 $ pour ses frais de séjour à Québec « pour la durée du présent mandat ou jusqu’à son déménagement », indiquait le décret de sa nomination.

Les PDG de Recyc-Québec depuis 2002 2002 : Jean-Maurice Latulippe (congédié par le ministre de l’Environnement Thomas Mulcair)

2003 : Robert Lemieux (a achevé un mandat)

2008 : Ginette Bureau (a achevé un mandat)

2013 : Benoît de Villiers (congédié par le conseil d’administration en 2015)

2015 : Dany Michaud (a démissionné après deux ans pour aller dans le secteur privé)

2018 : Sonia Gagné (d’abord nommée par intérim, puis confirmée, a achevé un mandat)