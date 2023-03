(Québec) Le premier ministre François Legault ne veut aucun des 15 000 demandeurs d’asile supplémentaires qu’Ottawa a acceptés d’accueillir en échange de la fermeture du chemin Roxham en vertu de son accord avec les États-Unis.

Lors d’un point de presse lundi, M. Legault a tenu à envoyer un signal à Justin Trudeau sur cet enjeu. On lui demandait alors s’il fixe une limite quant au nombre de demandeurs d’asile supplémentaires que le Québec pourrait accepter.

« Non, non, non. Soyons clairs, là, je pense que le Québec, avec 40 000 irréguliers dans la dernière année, je pense qu’on a fait notre part pour un bout de temps », a-t-il lancé.