(Montréal) Plus de 24 000 clients d’Hydro-Québec se retrouvent privés d’électricité dimanche matin.

La Presse Canadienne

Les régions de la Montérégie et de Lanaudière sont les plus touchées, avec respectivement plus de 9 000 et 6000 clients privés de courant vers 11 h, selon le site web Info-pannes.

Plusieurs pannes ont commencé peu après minuit en raison de bris d’équipement.

Il n’est pas précisé si les conditions météorologiques étaient à l’origine des pannes.

Un avertissement de neige est en cours dans plusieurs régions du Québec, où 15 à 25 centimètres sont attendus d’ici dimanche matin.

En Ontario, les vents violents ont privé plus de 21 000 clients d’électricité samedi soir.