(Montréal) La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic affirme avoir remis près de 1500 lettres de contestation à Services publics et Approvisionnement Canada.

La Presse Canadienne

Il s’agit de lettres de contestation de l’avis d’intention d’exproprier pour la voie de contournement de Lac-Mégantic qui ont été remises en main propre au bureau montréalais du ministère fédéral vendredi matin, a fait savoir la coalition lundi.

Elles ont été livrées par les avocats impliqués dans le dossier de contestation, qui étaient accompagnés de représentants de l’Union des producteurs agricoles (UPA), selon la CVC.

L’expropriation des propriétaires de terrains nécessaires à la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic a été déclenchée le 13 février dernier par la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, à la demande du ministre des Transports, Omar Alghabra.

Ottawa n’avait alors pas précisé combien de propriétaires allaient être expropriés.

Initialement, 43 propriétaires, dont les lots sont dans les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac, en Estrie, étaient concernés par le processus d’acquisition.

La construction de la voie de contournement de 12,5 kilomètres fait l’objet de plusieurs préoccupations. Les conseils municipaux de Frontenac et de Nantes ont retiré leur appui au projet.

Au début du mois, des organismes et des citoyens ont demandé au ministre fédéral de l’Environnement de déclencher une étude d’impact sur l’environnement, en raison de leurs craintes de répercussions sur les ressources en eau potable et les zones humides.

La Coalition des Victimes Collatérales plaide que le projet est loin de l’acceptabilité sociale, alors que des résidents ont exprimé leur opposition, notamment lors du référendum tenu à Frontenac en février. Le non a obtenu 92,5 % à la question « Approuvez-vous le projet de la nouvelle voie de contournement ferroviaire sur le territoire de Frontenac ? ».

Plusieurs personnes appuient néanmoins le projet de voie de contournement pour des questions de sécurité ferroviaire. Le nouveau tracé éviterait le centre-ville de Lac-Mégantic, qui a été dévasté lors de la catastrophe ferroviaire du 6 juillet 2013 qui a fait 47 morts.

Cependant, la CVC dit que « la voie de contournement offre un tracé plus dangereux que la voie actuelle », notamment en raison des courbes et des pentes.

Elle critique aussi le coût du projet, qui est passé de 133 millions en 2019 à 950 millions, disant que cet « argent des contribuables [est dépensé] pour le bénéfice de la compagnie ferroviaire CP (Canadien Pacifique) et non pour le bénéfice et le bien-être de la population qui s’oppose majoritairement au tracé retenu ».

Services publics et Approvisionnement Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.