Dépôt du budget à Québec, visite du président américain Joe Biden… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

Le président américain Joe Biden sera en visite au Canada les 23 et 24 mars. Durant sa visite de deux jours, le président américain prononcera un discours au Parlement canadien. Des discussions portant sur les liens commerciaux, la guerre en Ukraine, la situation en Haïti, la modernisation de NORAD et la défense du continent nord-américain sont à l’ordre du jour du président.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault et le ministre du Travail et responsable de région de la Mauricie, Jean Boulet, procéderont à une annonce concernant le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette. La conférence de presse sera précédée d’un briefing technique. Cet événement a lieu le 20 mars, à Trois-Rivières.

Conférence de la rectrice de l’Université Laval

YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL La rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours

La rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours prononce une conférence à la tribune du Cercle canadien de Montréal. La rectrice expliquera comment les universités canadiennes sont actives et engagées dans leur transformation pour contribuer à cet effort collectif et urgent de former et d’attirer des talents.

Le 20 mars, 12 h, à Montréal