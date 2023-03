L’infolettre Le bulletin de circulation, envoyée tous les vendredis, présente les derniers développements en matière de transport (en tous genres) à Montréal et au Québec.

Longueuil tire de la patte en matière d’électrification. La Ville n’a pas mis à jour ses directives sur l’acquisition de véhicules à faible émission depuis 2012 et sa plus récente orientation ne mise que sur l’acquisition de voitures hybrides, excluant les modèles électriques. Résultat : la transition ne s’opère pas, selon des élus.

Dans la plus récente directive sur le développement durable datant d’avril 2012, obtenue par une demande d’accès à l’information, on peut lire que « les véhicules routiers de remplacement ainsi que les nouveaux véhicules routiers acquis ou loués par la Ville de Longueuil […] devront être des véhicules hybrides ».

En réponse à nos questions, la Ville de Longueuil reconnaît que sa dernière directive administrative date de 11 ans, mais assure que la conversion du parc de véhicules à essence vers « des véhicules hybrides ou électriques est bien en branle ». L’administration dit posséder actuellement « 106 véhicules électriques et hybrides », sans toutefois préciser combien sont entièrement électriques.

« Dans les cas où des véhicules hybrides ou électriques ne sont pas disponibles sur le marché, les équipements doivent être dotés minimalement d’équipements visant à réduire leur impact environnemental, [dont] les moteurs à plus faible cylindrée, les dispositifs d’arrêt automatique du moteur et d’autres dispositifs à fonction similaire », poursuit une porte-parole, par courriel.

Plus d’acquisitions en vue ?

La Ville de Longueuil assure par ailleurs qu’elle continue d’implanter des bornes de recharge électrique sur son territoire, y compris dans les bâtiments municipaux. La Ville dit travailler à un « plan de réduction des GES qui sera adopté et rendu public d’ici quelques mois, lequel fera partie [intégrante] d’un plan global Climat qui guidera la Ville vers une transition écologique d’importance ».

Des cibles de réduction fixées dans ce plan devraient tourner autour de 35 à 40 %, avec des objectifs revus annuellement. Au cabinet de la mairesse Catherine Fournier, on soutient que « l’acquisition de véhicules municipaux électriques pour remplacer les actuels fera nécessairement partie » de ce nouveau plan.

« Toutefois, ce ne sera pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin, notamment en ce qui a trait à la réduction des émissions de GES des bâtiments municipaux, mais aussi des émissions [produites] par les sous-traitants de la Ville de Longueuil », soutient l’attachée de presse Camille Desrosiers-Laferrière.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’hôtel de ville de Longueuil. La municipalité compte également réduire les émissions de ses bâtiments.

Selon le conseiller indépendant dans Saint-Lambert Loïc Blancquaert, il faut faire mieux. « C’est sur cette directive que les fonctionnaires se basent pour faire leurs achats. En ce moment, la seule directive qu’ils ont, c’est de privilégier les hybrides. Mais en achetant seulement de l’hybride, on ne fait pas le changement de paradigme. Et on ne planifie pas nos infrastructures pour les 50 prochaines années », martèle-t-il.

D’après nos sources, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ne possède encore aucun véhicule entièrement électrifié. Le conseiller municipal à Saint-Bruno-de-Montarville Vincent Fortier, qui a déjà siégé à la commission de la sécurité publique, y voit un enjeu. « Avec le virage RESO, ce ne sont pas tous les policiers qui sont constamment en patrouille maintenant. Je pense qu’au moins pour ce qui est périphérique à la patrouille, on devrait accélérer le pas, et rapidement », persiste M. Fortier.

Les nouvelles de la semaine

À Anjou, la reconstruction du pont d’étagement reprend

Après une pause hivernale, la reconstruction du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou reprendra dès lundi prochain, au-dessus de l’autoroute 40. Ce vaste chantier entamé en 2021 doit se terminer d’ici la fin 2023. Plusieurs entraves seront de nouveau à prévoir dans les prochains mois. Sur l’autoroute 40, des fermetures complètes, tant le soir que la nuit ou la fin de semaine, devront donc être réalisées dans les prochaines semaines. « En direction ouest, des fermetures de nuit de bretelles dans l’échangeur Anjou seront requises par défaut », prévient d’emblée le Ministère.

La sécurisation d’une rue en pleine zone scolaire divise

Le réaménagement d’une rue empruntée chaque jour par des milliers d’élèves et de cégépiens divise les élus de Longueuil et de Saint-Lambert. L’impasse pour améliorer la sécurité de la route pousse à bout la patience des parents alors que s’amorçait cette semaine au Québec la deuxième journée nationale pour mettre fin à l’insécurité routière sur le trajet scolaire. Au total, ce sont environ 7500 enfants, adolescents et jeunes adultes qui convergent chaque jour dans le secteur du chemin Tiffin.

Vers l’ère REM

Vous lisez et entendez son nom depuis des années, mais dans quelques semaines, peut-être quelques mois, il deviendra réalité. Le Réseau express métropolitain (REM) prépare au printemps son grand lancement sur la Rive-Sud et promet de « transformer la mobilité » dans le Grand Montréal. À une condition : être aussi fiable que promis. La Presse a fait le point plus tôt cette semaine sur ce vaste projet d’infrastructures, réalisant notamment des entrevues avec le gestionnaire, CDPQ Infra, et plusieurs experts.