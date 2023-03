L’enquête sur l’élection de Rénald Grondin à la tête de la FTQ-Construction révèle que « la preuve ne démontre pas de façon prépondérante » que l’exécutif du syndicat était au courant que l’homme a agressé et harcelé une secrétaire pendant deux ans.

« [La victime] n’avait pas signalé la situation ou déposé de plainte auprès de l’AMI (l’Association des manœuvres inter-provinciaux) en lien avec les évènements », souligne le rapport rédigé par l’avocate Me Anaïs Lacroix, de la firme Latitude. Celui-ci a été rendu public jeudi après-midi.

Entre 2008 et 2010, Rénald Grondin qui était directeur-général de l’AMI a fait des avances de nature sexuelle à sa secrétaire. Il l’a invité à plusieurs reprises dans son bureau, la porte fermée. Les faits ont été documentés dans une décision de la Commission des lésions professionnelles en 2012 et révélés dans un article de La Presse en mai dernier.

Rénald Grondin a été élu président de la FTQ-Construction, le plus grand syndicat de la construction du Québec, en 2018, mais il a quitté son poste dans la foulée du reportage.

« [Rénald Grondin] a mandaté un procureur pour représenter l’AMI dans ce dossier, lequel se rapportait directement à lui seul à titre de directeur général de l’AMI », souligne l’avocate qui a mené l’enquête indépendante.

Me Anaïs Lacroix formule d’ailleurs 10 recommandations pour éviter que de tels évènements se reproduisent.

Elle suggère la création d’une entité « indépendante et impartiale relevant des plus hautes instances de la FTQ » pour prendre en charge le processus de traitement des plaintes et signalements de harcèlement psychologique et sexuel.

Plus de détails à venir…