Fonderie Horne

200 ménages de Rouyn-Noranda seront relocalisés

(Québec) Environ 200 ménages de Rouyn-Noranda seront relocalisés avec la création d’une « zone tampon » aux abords de la Fonderie Horne, dans le secteur le plus exposé aux émissions d’arsenic et d’autres polluants dans l’air. Le gouvernement Legault allongera autour de 85 millions de dollars pour notamment construire un nouveau quartier et appuyer la Ville dans sa diversification économique.