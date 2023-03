(Québec) Pendant que l’attente en chirurgie connaît encore des sommets, une dizaine de chirurgiens sont prêts à opérer une trentaine de patients par jour dans une clinique privée flambant neuve. Le hic ? Les propriétaires attendent le feu vert de Québec depuis un an et demi.

« Ça fait 18 mois qu’on attend notre permis, je me sens très triste et frustré. On ne peut pas aider le système, on ne peut rien faire », déplore le Dr Ali Izadpanah. Lui et son frère, Arash Izadpanah, ont fondé l’Institut chirurgical Westmount, un centre de chirurgie spécialisée, en 2021.

La construction s’est achevée en mars 2022. D’une superficie de 22 000 pieds carrés, la clinique compte six salles d’opération et 13 salles de réveil. Une vingtaine d’infirmières et huit inhalothérapeutes, tous issus du secteur privé, ont même déjà été embauchés.

PHOTO FOURNIE PAR L’INSTITUT CHIRURGICAL WESTMOUNT Les Drs Arash et Ali Izadpanah

« Nous sommes complètement prêts [à entreprendre nos activités] », assurent les deux chirurgiens plasticiens, aussi actifs dans le réseau public, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et au CIUSSS des Laurentides.

Leur infrastructure pourrait permettre la pratique de plusieurs types d’opérations d’un jour couvertes par la RAMQ, comme les interventions orthopédiques, en urologie, en ORL et en ophtalmologie.

Il s’agit d’ailleurs de quatre des cinq spécialités où le nombre de patients en attente d’une opération est le plus élevé, selon le tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La clinique offrirait aussi de la reconstruction mammaire et différents traitements au laser.

Cinq spécialités où les listes sont les plus longues • Chirurgie orthopédique : 38 862, dont 6318 depuis plus d’un an

• Ophtalmologie : 32 692

• Chirurgie générale : 31 716

• ORL : 20 569

• Urologie : 10 467 SOURCE : tableau de bord du MSSS

Or, après de multiples allers-retours avec le MSSS, qui attribue le permis d’exploitation de centre médical spécialisé (CMS), les deux chirurgiens ont appris en janvier que leur demande était en voie d’être refusée.

« Nous vous avisons que le ministre a l’intention de refuser votre demande de permis pour l’opération d’un CMS puisque l’intérêt public ne le justifie pas », écrit la sous-ministre Dominique Savoie dans une missive, qui les invite à présenter leurs observations avant la prise de décision finale.

Radio-Canada a rapporté lundi le cas de deux médecins entrepreneurs, qui ont reçu un avis similaire après avoir investi pour aménager deux blocs opératoires à Mont-Royal.

Dubé demande une réévaluation

Devant les besoins criants, le ministre Christian Dubé a récemment demandé au MSSS « d’analyser à nouveau les cliniques dont un avis de refus a été envoyé afin de vérifier comment ces projets pourraient nous aider à rattraper les chirurgies en attente », a indiqué son cabinet, lundi.

« On a été clair, on veut voir les listes d’attente bouger », écrit-on dans une déclaration. « Les CMS sont une partie de la solution. On souhaite les utiliser davantage et pérenniser nos ententes avec eux pour continuer d’en faire bénéficier les Québécois », ajoute le cabinet.

Une quinzaine d’avis d’intention de refus ont été envoyés en début d’année, a-t-on précisé lundi. Diverses raisons peuvent être évoquées, comme la disponibilité des ressources, la « complémentarité de l’offre » dans le secteur ou la vocation souhaitée par la clinique.

« On doit octroyer plus rapidement des permis, particulièrement pour les cliniques qui se spécialisent dans les chirurgies dont les besoins sont les plus importants. Si des CMS respectent les critères et sont prêts à contribuer, on veut travailler avec eux », assure le cabinet de M. Dubé.

Un projet de centre de chirurgie à Saint-Jérôme a aussi fait la manchette en février alors que les travaux de construction ont dû être suspendus en raison des délais de délivrance de permis. Dans ce cas, le ministre Dubé est intervenu et le permis a finalement été donné.

Une lenteur inexpliquée

Les frères Izadpanah s’expliquent mal la lenteur du processus de délivrance de permis. Par ailleurs, après avoir contesté l’intention de refus de janvier, les copropriétaires n’ont toujours aucune idée du moment où une décision dans leur dossier sera officialisée.

Au cabinet de M. Dubé, on indique que le processus de révision pourrait être terminé d’ici les « prochaines semaines ».

Avec une capacité d’une trentaine d’opérations par jour, la clinique des Drs Izadpanah pourrait permettre de réduire les listes d’attente de près de 6000 cas par année, estiment-ils. « Le but du projet, c’est d’aider le système [public] », soutient le Dr Ali Izadpanah.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE D’une superficie de 22 000 pieds carrés, la clinique compte six salles d’opération et 13 salles de réveil.

L’ensemble de l’équipe de chirurgiens de la clinique s’engage de plus à continuer d’œuvrer dans le secteur public, a-t-on indiqué.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), qui siège au comité « consultatif » responsable d’étudier les demandes de CMS au ministère, aimerait que le processus de délivrance de permis aille « plus rondement ».

« Que ce soient des cliniques privées qui font du public, c’est-à-dire où le patient ne paye pas, ou dans les hôpitaux, on va toujours être favorable à augmenter l’accès, surtout en chirurgie avec les listes actuelles », a commenté le directeur des affaires professionnelles, le Dr Rafik Ghali.

Incapable de reprendre le contrôle depuis la pandémie, le ministre de la Santé a montré des signes d’impatience en février1. En Chambre, il avait dit s’attendre à recevoir un « plan spécifique » de la FMSQ.

« J’ai déjà dit : je ne peux pas opérer pour eux. J’aimerais bien ça le faire, mais je n’ai pas cette compétence-là », avait déclaré Christian Dubé. Des propos qui ont été plutôt mal accueillis chez les médecins spécialistes.

La Fédération avait rétorqué que les chirurgiens « sont extrêmement mobilisés », mais que les blocs opératoires du Grand Montréal fonctionnent en moyenne à 70 % de leur capacité en raison de la pénurie de personnel.