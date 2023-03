En pleine crise à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère de la Justice invite les automobilistes qui auraient « injustement » reçu une contravention pour non-paiement de leurs frais de renouvellement de permis ou d’immatriculation à « transmettre un plaidoyer de non-culpabilité » dès que possible.

Dans un communiqué de presse paru lundi, le ministère indique en effet que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et le Bureau des infractions et amendes « mettent en place toutes les mesures visant à s’assurer que les citoyennes et citoyens ne sont pas poursuivis ou condamnés injustement en raison de la situation qui prévaut à la SAAQ ».

Pour faciliter la situation, Québec invite toutes les personnes ayant reçu un constat d’infraction « pour avoir omis de payer les frais de renouvellement de leur permis de conduire ou d’immatriculation de leur véhicule notamment, alors qu’elles avaient effectué le paiement de leur droit, à transmettre un plaidoyer de non-culpabilité ou à appeler au numéro indiqué au dos de leur constat d’infraction ».

« À la réception d’un plaidoyer de non-culpabilité, des vérifications auprès de la SAAQ seront effectuées pour savoir si les droits avaient effectivement été acquittés au moment de la délivrance du constat d’infraction ou si la personne bénéficiait d’un délai additionnel pour le faire. Le cas échéant, le constat d’infraction sera retiré », assure encore le ministère à ce sujet.

D’ailleurs, le gouvernement affirme aussi que les intervenants des cours municipales « ont été informés de l’approche adoptée par le ministère et le DPCP afin qu’ils prennent aussi les mesures nécessaires ».

Vendredi dernier, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, avait annoncé une suspension pour 90 jours de la saisie d’un véhicule à laquelle s’expose normalement un conducteur n’ayant pas renouvelé son permis de conduire. L’exception faite à la règle ne concerne toutefois que les usagers dont le permis n’a pas été renouvelé entre le 25 janvier et le 9 mars.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Guilbault

Environ 56 000 conducteurs seraient concernés au total. Ils auront jusqu’au 7 juin pour renouveler leur permis sans recevoir de contravention. « Ça, déjà, ça réduit le stress et la pression sur les employeurs », avait dit Mme Guilbault. Quant aux quelque 2000 camionneurs québécois dont le régime de l’International Registration Plan (IRP) arrive à échéance le 31 mars, leurs dossiers seront priorisés.

Mme Guilbault et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, doivent faire le point sur la situation du Service d’authentification gouvernemental (SAG), qui est derrière la nouvelle plateforme SAAQClic, en milieu d’après-midi lundi.

Plus tôt, mercredi, le ministre Caire avait rejeté toute forme de « responsabilité » pour les imposantes files d’attente liées à la transition, s’en prenant plutôt à la haute direction de la SAAQ, qu’il accuse d’avoir mal planifié son projet d’implantation dès le départ. « Oui, la SAAQ était notre premier gros client à volume, mais nous, notre service a été testé. Et il fonctionne », avait-il martelé.