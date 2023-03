Ils arrivent du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie ou encore du Cameroun et intégreront bientôt le système de santé, qui fait face à une importante pénurie de personnel. Vingt-huit infirmiers et infirmières en provenance d’Afrique entameront sous peu une formation d’un an à Saint-Hyacinthe. La Presse est allée à leur rencontre lors d’une journée d’intégration.

Deux semaines après son arrivée, Fatima Guelai, 23 ans, s’adapte tranquillement à sa nouvelle ville. « Dès qu’on est arrivés, on est sortis pour visiter. On était curieux. On voulait tout découvrir. » Ce qui l’a marquée ? « La neige, bien sûr, s’exclame-t-elle. On est habitués à la chaleur, et là, il fait vraiment froid. »

Ces jeunes professionnels, diplômés en soins infirmiers dans leur pays d’origine, suivront une formation d’un an au cégep de Saint-Hyacinthe pour parfaire leurs connaissances. Ils pourront ensuite faire leur entrée au CISSS de la Montérégie-Est.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Fatima Guelai

Fatima Guelai a suivi une formation de trois ans au Maroc, avant d’exercer la profession d’infirmière pendant trois ans. Elle est fébrile à l’idée de retourner sur les bancs d’école, ici, au Québec. « C’est un plaisir, parce que je peux acquérir d’autres connaissances », dit-elle, en marchant à travers le cégep.

Ces 28 candidats d’Afrique ont fait leur arrivée au Québec grâce au projet de « reconnaissance des compétences » annoncé par le gouvernement du Québec en 2022 et visant, à terme, à recruter à l’international 1000 infirmières et infirmiers.

Brigitte Petrie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Montérégie-Est, se réjouit du recrutement, mais s’inquiète de la rétention du personnel. « Actuellement, beaucoup de professionnels de la santé quittent le réseau de la santé, se dirigent vers les agences ou tombent en congé de maladie, dit-elle. Si on va chercher du personnel à l’étranger et qu’on veut le garder, il faut que les conditions de travail dans le réseau s’améliorent. »

Un défi de taille : l’examen d’admission à la profession

Pendant leurs études, les candidats pourront travailler à titre de préposés aux bénéficiaires. Une fois leur formation achevée, ils devront réussir l’examen d’admission à la profession de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Lors du dernier examen de l’OIIQ, en septembre 2022, seules 19,5 % des personnes diplômées à l’extérieur du Canada ont réussi l’examen lors de leur première tentative, contre 56 % chez les diplômés du Québec. Les candidats qui échoueront à la formation pourront toutefois continuer à travailler comme préposés aux bénéficiaires, avait précisé Québec lors de l’annonce du programme.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Fatima Guelai et Badreddine Mouhassir examinent des uniformes.

Avant de faire leur entrée dans le réseau de la santé, les élèves tentent de s’adapter à leur nouvelle vie dans la province. « Je viens d’une petite ville au Maroc, donc je suis contente d’être à Saint-Hyacinthe. C’est un peu difficile de s’éloigner de la famille, avoue Fatima Guelai, mais il faut aussi penser à notre avenir. »

Avec l’aide de la Maison de la famille des Maskoutains, elle s’est déniché un bel appartement, au centre-ville de Saint-Hyacinthe, confie-t-elle avec fierté. Elle y habite avec son conjoint, qui a quitté son pays natal pour l’accompagner. « Au Maroc, il était enseignant. Il ne sait pas s’il va continuer en enseignement ou prendre un autre chemin. Il est toujours en train de réfléchir », dit-elle.

Favoriser l’intégration

Afin de favoriser leur intégration, les élèves ont deux semaines d’activités préparatoires. Au menu : tour de la ville de Saint-Hyacinthe, vaccination, essayage de masques et d’uniformes, mise à niveau en informatique. « Ils nous ont aussi expliqué le fonctionnement de l’autobus et les abonnements téléphoniques », dit Badreddine Mouhassir.

L’infirmier de 27 ans n’a pas hésité à quitter son pays natal, lorsqu’il a vu passer sur Facebook le programme de recrutement du Québec. « Laisser ma mère, ça a été un peu difficile. On se parle presque chaque jour. Elle me manque, mais ça va », laisse-t-il tomber, ému.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Badreddine Mouhassir

Le candidat originaire du Maroc habite dans un grand appartement avec quatre autres élèves du programme. « On est devenus comme une petite famille. Je me rends au cégep à pied de mon appartement. Même pendant les tempêtes », dit-il en souriant.

Il apprécie le calme de sa nouvelle ville. « Je viens de Casablanca, la plus grande ville du Maroc. C’est une ville stressante. Saint-Hyacinthe, c’est tranquille. C’est apaisant. J’aime vraiment ça », dit-il en souriant.

Le jeune homme, qui est titulaire d’une maîtrise en management d’établissements de santé, rêve d’une grande carrière. « Au Maroc, il n’y a pas d’avantage à avoir fait la maîtrise. Tu es infirmier et tu stagnes. Je veux avoir une belle carrière ici. C’est ce qui me motive, dit-il. J’ai de l’ambition. »