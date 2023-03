Depuis quelques semaines, l’achalandage et l’attente aux bureaux de la SAAQ sont très importants en raison des difficultés liées au virage numérique de la société d’État.

Plus besoin d’aller à la SAAQ pour renouveler sa carte

Pour tenter de réduire les files d’attente, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a annoncé jeudi qu’il ne sera plus nécessaire de de présenter dans les bureaux de la Société de l’assurance automobile (SAAQ) pour renouveler sa carte d’assurance maladie. La mesure ne sera toutefois pas permanente.

« Temporairement, nous vous invitons simplement à nous transmettre par la poste votre formulaire de renouvellement rempli et signé. Vous n’avez pas à fournir de photo : nous utiliserons celle qui se trouve dans votre dossier », a en effet indiqué la RAMQ dans un communiqué paru jeudi, en précisant qu’un nouvel avis de renouvellement peut vous être envoyé au besoin.

Si votre carte est expirée depuis plus de six mois, il vous faudra toutefois téléphoner à la Régie pour en obtenir une nouvelle. « Si cela fait moins de six mois, utilisez l’avis de renouvellement que vous avez reçu. Dans tous les cas, vous n’avez pas à vous rendre dans les bureaux de la SAAQ », insiste l’organisation.

En situation normale, les renouvellements du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie sont effectués simultanément aux bureaux de la SAAQ, et ce, depuis plusieurs années.

Cette nouvelle mesure d’assouplissement est donc mise en place afin d’éviter aux citoyens de se rendre à un point de service de la SAAQ. Depuis quelques semaines, l’achalandage et l’attente aux bureaux de la SAAQ sont très importants en raison des difficultés liées au virage numérique de la société d’État.

Mercredi, la ministre des Transports Geneviève Guilbault avait annoncé un sursis supplémentaire de 90 jours pour les automobilistes touchés. Ainsi, les citoyens dont les permis de conduire viendront à échéance entre le 9 mars et le 1er juin 2023 auront 90 jours de plus, à partir de leur date d’anniversaire, pour acquitter leurs frais de renouvellement.

La période de validité des certificats d’immatriculation temporaires émis entre le 9 mars et le 8 avril passera par ailleurs de 10 à 60 jours. Puis, à compter de jeudi, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu’au 29 août pour permettre à leurs détenteurs de présenter une demande de permis ici.

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a rejeté mercredi toute forme de « responsabilité » pour les imposantes files d’attente liées à la transition. Il s’en est plutôt pris à la haute direction de la société, qu’il accuse d’avoir mal planifié son projet d’implantation dès le départ. « La fermeture des services ne s’est pas produite au moment prévu, et l’application n’a pas répondu aux attentes de performance », a dénoncé le caquiste en entrevue à La Presse, visiblement irrité par les décisions de la direction de l’organisme, à qui il demande de rendre des comptes.