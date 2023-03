Université McGill

Des services alimentaires « prohibitifs », dénoncent des étudiants

L’indignation ne fait pas relâche à l’Université McGill. Les prix pratiqués dans les cafétérias du campus et l’obligation faite à des étudiants en résidence d’y dépenser plus de 4700 $ par an sont vivement dénoncés. Une pétition a déjà recueilli plus de 1700 noms, et une assemblée publique se tiendra mardi prochain.