(Québec) Gilles Courteau « n’a aucun problème » à retourner devant les parlementaires, comme le réclame la ministre Isabelle Charest. Le commissaire de la LHJMQ persiste et signe : il est « fier » de son bilan et n’a aucune intention de démissionner de son poste.

« Je n’ai aucun problème à répondre à la demande de la commission parlementaire pour y retourner », a fait valoir le principal intéressé lors d’une entrevue à La Presse.

Gilles Courteau a dit avoir pris connaissance de la demande de la ministre Charest dans les médias. Insatisfaite des réponses données jusqu’ici par le commissaire, la ministre responsable du Sport souhaite que M. Courteau soit rappelé devant les parlementaires. Elle a l’appui des députés caquistes qui veulent maintenant prolonger le mandat de la commission sur les initiations violentes au hockey.

Puisque l’opposition est d’accord, tout indique que M. Courteau recevra une nouvelle invitation.

Ce revirement de la CAQ, qui avait d’abord rejeté la demande de prolonger les travaux de la commission, survient après que des médias, dont La Presse, aient mis en lumière des contradictions dans le témoignage du commissaire Gilles Courteau.

« Ils veulent me poser des questions à la suite des différents articles qui ont été publiés et probablement différents commentaires qui ont été faits de personne de l’extérieur, ils ont besoin d’éclaircissements supplémentaires, c’est ce que je prétends », a expliqué M. Courteau.

Le commissaire soutient qu’il sera « important de faire la lumière [sur ces récentes déclarations] et de réaffirmer ce que la Ligue de hockey junior du Québec fait comme encadrement ».

« J’ai passé ma vie dans la ligue junior du Québec, 47 ans à occuper différents postes, 37 à titre de président et commissaire et aujourd’hui, je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli », a-t-il réitéré jeudi. Par ailleurs, il n’a aucune intention de quitter ses fonctions plus tôt que prévu, comme le demande le Parti libéral du Québec et Québec solidaire.

Je suis en poste comme commissaire jusqu’au 31 mai 2024 et j’ai toujours l’intention de continuer à opérer dans les fonctions qui me sont données et remplir mon mandat et […] je ne démissionnerai pas Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

Gilles Courteau a également admis qu’il « aurait dû lire » l’entièreté du témoignage visant Stephen Quirk, le seul joueur de la LHJMQ impliqué dans la demande d’action collective déposée devant le juge Paul Perrel, de la Cour supérieure de l’Ontario. « Je ne l’ai pas fait », a-t-il affirmé.

En commission, alors qu’il était sous serment, M. Courteau avait indiqué qu’« aucun cas rapporté » auprès de la ligue n’était « similaire » aux actes violents décrits dans une récente décision du juge Perell. Or, les procédures judiciaires montrent que M. Quirk aurait été victime d’abus sexuels lors de son passage dans la ligue entre 1995 et 1998.

En mêlée de presse, M. Courteau a ajouté qu’il n’y avait aucune « connotation sexuelle dans ce qui est énoncé dans son affidavit [celui de Quirk] ». Le témoignage de Quirk, qui a joué à Moncton et à Halifax, montre le contraire, comme l’a soulevé le chroniqueur Martin Leclerc de Radio-Canada, lundi.

« Comment tu peux te présenter en commission parlementaire et ne pas faire tes devoirs sur un sujet aussi sensible ? », a demandé jeudi le député libéral et ex-hockeyeur, Enrico Ciccone. « Il y a trop de pression, il faut qu’il s’en aille pour le bien de la ligue, pour l’image de la ligue, il faut qu’il se tasse », a-t-il pesté.

M. Ciccone joint ainsi sa voix à celle du député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui a demandé mardi le départ du commissaire. M. Courteau a déjà annoncé qu’il doit partir à la retraite en 2024.

La Presse révélait aussi mardi que M. Courteau a reconnu dans un témoignage sous serment en 2021 avoir constaté depuis 45 ans des « problèmes » liés au bizutage dans son organisation. C’est une version qui diffère du témoignage qu’il a livré en commission parlementaire où il a été autrement plus circonspect.

Volte-face de la CAQ

La ministre Isabelle Charest avait écarté la semaine dernière une prolongation du mandat de la commission parlementaire. Malgré les demandes répétées de l’opposition, les députés caquistes, qui sont majoritaires sur la commission, avaient refusé d’aller plus loin.

Or, ils se sont réunis jeudi pour reconsidérer leur position à la lumière des plus récentes révélations. Après discussions, les élus caquistes souhaitent réentendre Gilles Courteau. Une rencontre doit avoir lieu avec l’opposition après la relâche parlementaire pour convenir de la suite.

Après une journée d’audition, la ministre du Sport s’interrogeait sur la pertinence de poursuivre les travaux. « Est-ce que d’entendre tout ce qui s’est passé, puis toutes les différentes initiations, va faire en sorte qu’on mettra en place des choses plus spécifiques ? Je ne suis pas certaine », avait-elle indiqué lors d’une mêlée de presse. Les nouvelles révélations ont changé la donne, selon elle.

« La CAQ se réveille après tout le monde : ça fait des jours que Québec solidaire demande de prolonger les auditions de la commission sur le hockey junior ! », a déploré Vincent Marissal.

« Si la ministre Charest est enfin ouverte à poursuivre les auditions, c’est primordial qu’on reçoive les joueurs et les anciens joueurs qui ont levé la main pour témoigner. On doit pouvoir entendre leur version de l’histoire. Quant à M. Courteau, s’il est reconvoqué en commission parlementaire, il va avoir de sérieuses explications à nous fournir sur son témoignage de la semaine dernière », a-t-il ajouté.

La décision de prolonger les travaux revient aux membres de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.