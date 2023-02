La police de l’État du Vermont a ouvert une enquête sur un homme qui s’est effondré et qui est décédé plus tard, après avoir traversé à pied la frontière entre les États-Unis et le Québec la semaine dernière.

La Presse Canadienne

Les agents de la patrouille frontalière américaine ont aperçu Jose Leos Cervantes et deux autres personnes franchir la frontière de Holland, au Vermont, à environ 22 h 30 le 19 février.

La police a déclaré dans un communiqué de presse que M. Leos Cervantes s’est effondré lorsqu’il a été rencontré par les agents et que les deux autres hommes ont rebroussé chemin vers le Canada.

L’homme de 45 ans originaire d’Aguascalientes, au Mexique, a été transporté à l’hôpital et sa mort n’est pas considérée comme suspecte.

C’est la deuxième fois cet hiver qu’une personne meurt en traversant la frontière. Un homme de 44 ans a été retrouvé mort de froid au début du mois de janvier dans une zone boisée près de Saint-Bernard-de-Lacolle, au Québec, où la police a déclaré qu’il tentait d’entrer aux États-Unis.

Une femme équatorienne de 31 ans originaire du Connecticut a été accusée la semaine dernière d’avoir tenté de transporter illégalement trois personnes aux États-Unis après la mort de M. Leos Cervantes.