La Presse a récolté deux sélections aux prix du meilleur journalisme d’investigation de l’Association canadienne des journalistes.

Le chef de l’équipe d’enquête Vincent Larouche est en lice dans la catégorie Scoop pour son article sur un procès criminel tenu dans le secret total1. Dans une sortie exceptionnelle, la Cour d’appel du Québec a dénoncé la tenue d’un mystérieux procès criminel dont les traces avaient été effacées, avait révélé le journaliste.

L’éditorialiste Philippe Mercure et le graphiste Maxime Jean sont finalistes dans la catégorie Médias en ligne pour leur récit numérique sur l’épidémie de surdoses mortelles au Québec2.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’éditorialiste Philippe Mercure en reportage pour le récit numérique « L’épidémie invisible », en juin 2022

En fouillant plus de 1250 rapports de coroners, le reportage a mis en lumière le fléau des drogues contaminées et des médicaments contrefaits qui coûtent la vie de gens tous âges et de toutes les classes sociales.

Comptant 18 catégories, le concours récompense le travail d’enquête journalistique au Canada. Les gagnants seront annoncés lors du gala de remise des prix, le 15 avril prochain, à Vancouver.