Le premier ministre du Canada au Yukon, prévention et lutte contre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur... Voici ce qu'il faut surveiller cette semaine.

La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal présente l'État de l'énergie au Québec 2023. « Pour réussir la transition, il faudra en priorité réduire notre consommation énergétique afin de mieux absorber les coûts des énergies émergentes et de l'électrification. Un plus grand recours à l'écofiscalité et à l'économie circulaire, ainsi qu'une modernisation de la réglementation sont nécessaires », a déclaré Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion en énergie à HEC Montréal. Le lancement virtuel se tiendra le 13 février, à 14 h 30.

Audiences publiques du coroner dans le cadre du décès de Norah et Romy Carpentier

À 9 h 30, le Bureau du coroner tient des audiences publiques sur le décès de Norah et Romy Carpentier au palais de justice de Québec. L'enquête vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances des décès des fillettes et de leur père, Martin Carpentier, survenus en juillet 2020. Jusqu'au 1er mars et du 13 au 24 mars.