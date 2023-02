Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Des enfants qui immigrent... seuls ?

Savais-tu que, chaque année, des dizaines d’enfants entrent seuls au Canada en tant que réfugiés ? Ils ne le font pas pour le plaisir, mais plutôt dans l’espoir d’y trouver un avenir meilleur. Mais pourquoi se retrouvent-ils dans cette situation ? Et que leur arrive-t-il une fois au Canada ? On t’explique.

Qui sont ces enfants ?

Les enfants dont on te parle arrivent du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Ils viennent souvent d’une famille très pauvre, qui les envoie au Canada dans l’espoir qu’ils aient une vie meilleure et qu’ils puissent un jour aider leurs proches.

Ces familles placent donc tous leurs espoirs et leurs économies en leur enfant, pour qu’il puisse entrer au Canada. Tu peux t’imaginer que ça peut causer beaucoup de stress à ces jeunes qui quittent leur famille avec une mission très difficile à accomplir, loin de leurs proches, dans une autre langue, etc.

La majorité des enfants qui arrivent seuls au Canada ont de 12 à 17 ans, mais certains ont 10 ans, ou même parfois moins. En 2022, 115 enfants non accompagnés sont passés par le chemin Roxham pour entrer au pays.

C’est quoi, le chemin Roxham ?

Le chemin Roxham est une petite route qui relie le village de Champlain, aux États-Unis, au village de Lacolle, au Québec. De plus en plus d’immigrants qui n’ont pas de passeport l’empruntent, car il n’y a pas de poste de douane à franchir. Le problème, c’est qu’il est illégal de contourner la douane. En effet, on ne peut pas simplement entrer dans un pays sans se déclarer !

Ça n’a pourtant pas empêché des milliers de réfugiés d’entrer au Canada de façon irrégulière au fil des années. Ces personnes choisissent d’entrer clandestinement, car la voie officielle est souvent très longue et compliquée.

Mais alors, qu’arrive-t-il aux enfants ?

Heureusement, des équipes ont été mises en place pour prendre en charge les enfants qui arrivent au Québec par le chemin Roxham. Certains sont confiés à une famille d’accueil, alors que d’autres sont envoyés dans un centre d’accueil de la Direction de la protection de la jeunesse (la DPJ). Dans tous les cas, les enfants sont logés, habillés et nourris.

Leur avenir, toutefois, reste incertain. Certains réussissent à trouver un emploi dans une grande ville, mais c’est difficile puisqu’ils n’ont pas l’autorisation de travailler de façon légale. Ils doivent donc souvent se tourner vers le marché noir qui offre des conditions de travail difficiles. Et certains vivent avec des traumatismes liés à tout cela.

On se sent bien impuissant devant ces vies humaines si difficiles. C’est bien normal. On voudrait aider et on ne sait pas trop comment faire. Mais en donnant aux centres jeunesse des vêtements ou des jouets dont tu ne te sers plus, tu peux apporter ta contribution pour les aider.

Pour la première fois, des frères s’affronteront au Super Bowl !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TRAVIS KELCE Les frères Travis et Jason Kelce s’affronteront au Super Bowl.

Imagine que tu participes à l’une des compétitions sportives les plus regardées dans le monde. Et que dans l’équipe adverse, se trouve ton frère ! C’est une situation spéciale, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est ce qui se passera cette année lors du Super Bowl ! Environ 150 millions de personnes dans le monde suivent à la télévision cet évènement qui aura lieu dimanche soir. Petit tour d’horizon de ce qui se passera cette année !

Le Super Bowl, c’est quoi ?

Le Super Bowl est le match de football américain le plus important aux États-Unis. C’est la finale ultime, où on sait quelle équipe sera la championne de l’année.

Plusieurs traditions entourent le Super Bowl. Par exemple, à la moitié du match, des chanteurs viennent sur le terrain pour faire ce qu’on appelle le spectacle de la mi-temps. La nourriture fait aussi partie des célébrations du Super Bowl. On dit qu’il se vend environ 12 millions de pizzas aux États-Unis pour le soir de cette finale. Et 1,4 milliard d’ailes de poulet !

Il y a aussi les publicités du Super Bowl. Plusieurs entreprises font des publicités spéciales seulement pour le Super Bowl, qu’on peut voir pendant les pauses publicitaires.

Des frères qui s’affrontent ?

Une première dans l’histoire a lieu cette année ! En effet, les frères Travis et Jason Kelce seront tous les deux au Super Bowl, mais dans des équipes adverses.

Jason a 35 ans, alors que Travis en a 33. Ils sont originaires de l’Ohio, aux États-Unis. Ils ont joué au football dans la même équipe jusqu’à l’université. Ce n’est qu’une fois dans la Ligue nationale américaine de football qu’ils ont été séparés et ont commencé à s’affronter.

Selon un de leurs anciens entraîneurs, les deux frères sont passionnés, talentueux, mais aussi très compétitifs ! Ils ont une excellente relation et s’aiment beaucoup, ce qui rendra le match du Super Bowl encore plus émotif pour eux.

Ce n’est pas la première fois que deux frères s’affrontent au football aux États-Unis. Par contre, c’est la première fois qu’ils s’affronteront en tant que joueurs dans le match le plus important de l’année !

Parions que ce sera difficile pour leurs parents, qui ne pourront pas être partisans d’une équipe plus que l’autre !

Quelles sont les équipes qui vont s’affronter ?

Les deux équipes qui s’affrontent cette année sont les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Travis joue pour les Chiefs, alors que Jason est avec les Eagles.

Les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl à deux reprises dans leur histoire. La dernière fois, c’était en 2020, alors que Laurent Duvernay-Tardif jouait pour cette équipe. Les Chiefs étaient également du Super Bowl en 2021, mais ils ont perdu.

De leur côté, les Eagles de Philadelphie ont remporté un seul Super Bowl. C’était en 2018. C’est leur premier Super Bowl depuis.

Février, le Mois de l’histoire des Noirs

Dans plusieurs pays et ici au Canada, février est le Mois de l’histoire des Noirs. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Qui a eu cette initiative ? Pourquoi est-ce important ? Mélanie t’explique tout ça dans cette vidéo !

