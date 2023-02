Il n’y a pas d’islamophobie au Québec

Il n’y a pas d’islamophobie au Québec. On se tue à vous le dire depuis deux semaines. Pour ceux qui n’auraient pas bien suivi, je vous résume : non seulement il n’y a pas la moindre trace d’islamophobie au Québec, mais en plus, l’islamophobie, ça n’existe pas. Voilà. Affaire classée.