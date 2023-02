Drame à Laval

Justin Trudeau participe à une veillée à la mémoire des victimes

« Les parents à travers le pays hier soir ont serré leurs enfants un peu plus fort », a exprimé le premier ministre du Canada Justin Trudeau, devant la petite foule rassemblée à la mémoire des victimes et en soutien aux personnes touchées par le drame. Mercredi, un chauffeur d’autobus a embouti une garderie, faisant deux morts et plusieurs blessés, tous des enfants en bas âge.