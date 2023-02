(Ottawa) « Les parents à travers le pays hier soir ont serré leurs enfants un peu plus fort », a exprimé le premier ministre du Canada Justin Trudeau, devant la petite foule rassemblée à la mémoire des victimes et en soutien aux personnes touchées par le drame. Mercredi, un chauffeur d’autobus a embouti une garderie, faisant deux victimes et plusieurs blessés, tous des enfants en bas âge.

Au courant de la journée, des lampions, des peluches et des bouquets de fleurs se sont accumulés sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima, dans le nord de Laval. Dans un élan de solidarité, malgré une neige incessante, la communauté s’est rassemblée jeudi soir. Des dizaines de personnes, et de nombreux enfants ont pris le temps de venir en soutien face au drame qui s’est joué dans leur petite ville la veille.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau est arrivé au milieu de la soirée, en compagnie notamment du maire de Laval, Stéphane Boyer. Ils ont traversé la foule, s’arrêtant pour parler à des citoyens, avant de se recueillir devant les lampions allumés.

« Je ne peux imaginer ce que les familles sont en train de vivre ce soir », a poursuivi le premier ministre. « Les premiers répondants ont été extraordinaires […] et on est content de voir que les Lavallois sont là les uns pour les autres ce soir. Tout le monde veut et va donner les uns aux autres dans les jours et les mois à venir. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Veillée aux chandelles sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima à Laval, au lendemain du drame survenu merdredi à la garderie éducative Ste-Rose

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Veillée aux chandelles sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima à Laval, au lendemain du drame survenu merdredi à la garderie éducative Ste-Rose

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Veillée aux chandelles sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima à Laval, au lendemain du drame survenu merdredi à la garderie éducative Ste-Rose

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Veillée aux chandelles sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima à Laval, au lendemain du drame survenu merdredi à la garderie éducative Ste-Rose 1 /4







« Je me réjouis dans la solidarité qu’on peut voir ici ce soir, a aussi souligné Stéphane Boyer. Parmi nous il y a des héros ici ce soir, il y a des familles, il y a des gens qui sont intervenus rapidement sur la scène pour porter secours. J’ai une pensée toute particulière envers les employés des différents services d’urgence qui ont prêté main forte et qui eux aussi vivent des moments traumatisants. Au nom de Laval, je vous remercie. »

La Ville de Laval sera au « rendez-vous », a affirmé M. Boyer, pour soutenir les personnes qui en ont besoin pendant les jours, les mois et les années à venir.

Une communauté solidaire

Dans l’église Sainte-Rose-de-Lima, de nombreux bouquets et toutous ont se sont accumulés devant l’autel. Tamara Depas est venue avec son conjoint et ses deux enfants. « C’est extrêmement proche de la maison, explique-t-elle. Je suis sans mot, je pleure sans arrêt, notre tristesse est immense. » Son fils Liam, du même âge que les victimes, va à une autre garderie. Les deux enfants ont choisi de leurs propres peluches pour les laisser à la mémoire des victimes.

Un peu plus loin, Myriam Lausterer, elle-même éducatrice dans une autre garderie du quartier, dépose un bricolage réalisé par les enfants jeudi. Comment se sent-elle ? « Ouf, ça va… disons qu’aujourd’hui c’était une journée câlin avec les amis. »

Dans la foule, à l’extérieur de l’église, Françoise Pêtre et Jean-Claude Varin s’abritent de la neige sous un grand parapluie. Le couple habite Sainte-Rose depuis 27 ans. Ils décrivent une communauté « tissée serrée ». « Il n’y a qu’ensemble qu’on va se relever, estime Mme Pêtre. Il n’y a pas de mots, il faut juste se tenir ensemble », ajoute-t-elle, touchée par le nombre de personnes qui se sont déplacées jeudi soir.

Touchés, de près ou de loin

Dans la foule, les pleurs résonnent, mêlés de cris d’enfants jouant dans la neige. « Ça démontre la solidarité de la ville, c’est une belle entraide », observe Steve Macduff, superviseur du corpus d’Urgence-Santé. Un peu plus loin, des pompiers en uniforme se sont déplacés pour le rassemblement. Tour à tour, ils s’avancent pour déposer une gerbe de fleurs.

« C’est horrible, on est là pour les supporter en tant qu’éducatrices aussi, explique Kimberley Camey en compagnie de plusieurs de ses collègues. Les éducatrices sont venues de Chomedey, un autre secteur de Laval, avec une pancarte créée par les petites mains des enfants qu’elles accompagnent au quotidien. Beaucoup de parents ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à la garderie jeudi, explique-t-elle. « Pour les autres amis, ils étaient vraiment contents et fiers de pouvoir aider », ajoute Mme Camey.