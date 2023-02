(Ottawa) La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, a affirmé lundi que ni elle ni ses employés n’ont eu de contact avec McKinsey. La firme de consultants ne figure pas dans le registre des lobbyistes du Canada.

« Absolument pas, le cabinet du ministre n’est impliqué d’aucune façon dans l’attribution de ces contrats », a-t-elle répondu lors de son témoignage en comité parlementaire. Elle s’est fait poser la question à plusieurs reprises par des députés sceptiques.

Les élus tentent de faire la lumière sur la centaine de millions de dollars de contrats accordés au cabinet-conseil depuis l’élection du gouvernement de Justin Trudeau en 2015. Le montant pour 24 contrats accordés par le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement s’élève à 104,6 millions et n’inclut pas ceux octroyés par d’autres ministères.

L’absence de McKinsey au registre des lobbyistes du Canada, mais également du Québec et de l’Ontario, a d’abord été rapportée par Radio-Canada.

Les conservateurs ont à nouveau cité un courriel lundi envoyé par Kevin d’Entremont, l’un des associés de McKinsey, à un fonctionnaire de ce ministère le 26 mars 2020 pour suggérer une rencontre sur les avenues pour répondre à la pandémie de COVID-19.

Le sous-ministre, Paul Thompson, qui accompagnait Mme Jaczek n’était pas en mesure de dire si une telle rencontre avait eu lieu. Il a toutefois ajouté que cela faisait probablement partie de l’appel à l’action du gouvernement au début de la pandémie lancé à toutes sortes d’entreprises.

La ministre et son sous-ministre ont rappelé que des règles claires encadrent le recours à des firmes de consultants. Ils ont expliqué que les cabinets-conseils sont embauchés, par exemple, pour faire des études comparatives avec d’autres pays ou lorsqu’un projet dont la durée est limitée nécessite davantage d’employés. Dans un tel cas, le gouvernement a recours à des consultants parce qu’il ne serait pas raisonnable d’embaucher des fonctionnaires à temps plein, a fait valoir Mme Jaczek.

Plus tôt dans la journée, les conservateurs ont demandé que la vérificatrice générale enquête sur tous les contrats accordés à McKinsey par les ministères, agences ou sociétés d’État afin de savoir si les contribuables en ont eu pour leur argent.

La ministre Jaczek a été nommée à la tête du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement à la fin du mois d’août pour remplacer Filomena Tassi qui voulait passer plus de temps avec sa famille. Mme Tassi a pris le rôle qu’occupait Mme Jaczek et est désormais ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.